UP के सीतापुर में पुरानी रंजिश में मनोज की पीट-पीटकर हत्या, हाईवे पर घेरकर लाठी-डंडों से हमला

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. कमलापुर थाना क्षेत्र में लुधौरा गांव के पास बाजार से घर लौट रहे 35 वर्षीय मनोज को हाईवे पर घेर लिया गया. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा.

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हमले में गंभीर रूप से घायल मनोज की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मनोज बाजार से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान लुधौरा गांव के पास हाईवे पर उन्हें घेरकर हमला किया गया. पुरानी रंजिश को इस वारदात की वजह बताया जा रहा है. लाठी-डंडों से हुई पिटाई के कारण मनोज की हालत गंभीर हो गई.

पीट-पीटकर युवक की हत्या

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मनोज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), कसमंडा ले गई. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया आरोप. मनोज की मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही करीब आधा दर्जन लोगों पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव और कमलापुर थाना प्रभारी इतुल चौधरी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल का इस मामले में बयान भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस पुरानी रंजिश और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस वारदात के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा है.

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