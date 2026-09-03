scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंकित बालियान के कातिलों की नई चाल का खुलासा! मर्डर से पहले फोटो खिंचाई, सिम चालू कराया, फिर कर दिया कांड

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में गोगी गैंग के फरार शूटरों आर्यन सिंधू और सत्यम कादियान का करनाल में नया सिमकार्ड खरीदते सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार ने घर पर ही हमले की आशंका जताई है.

Advertisement
X
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में गोगी गैंग के फरार 1-1 लाख रुपये के इनामी शूटरों आर्यन सिंधू और सत्यम कादियान का नया वीडियो सामने आया है. दोनों शूटरों का करनाल की एक मोबाइल शॉप से सिमकार्ड खरीदने और दुकानदार से एक्टीवेट कराने का सीसीटीवी फुटेज मिला है. 

यह नया सिमकार्ड अंकित बालियान के मर्डर से महज सवा तीन घंटे पहले खरीदा गया था और पहचान पत्र के तौर पर दस्तावेज देने से लेकर फोटो खिंचाने तक की पूरी प्रक्रिया इसमें दर्ज है. हत्या के बाद रात 10 बजे तक सिम एक्टिव था, जिसके बाद फोन और इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर दोनों शूटर फरार हैं.

हत्याकांड से पहले का करनाल कनेक्शन

सम्बंधित ख़बरें

Shamli Ankit Baliyan Murder case
शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में फरार शूटरों पर बढ़ा ईनाम
Ankit Balian Murder Case
'हाथ-पैर में बेड़ियां डालकर ले जाना...', यूपी पुलिस से डरा अंकित का हत्यारा
ankit baliyan shooters encounter controversy akhilesh yadav statement
अंकित हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर क्यों गरमाई सियासत?
why ankit baliyan shooters came back to shamli
अंकित के कातिल भागने की जगह शामली में क्या कर रहे थे? देखें वारदात
यूपी में हत्या हो या फिर एनकाउंटर, जाति वाली सियासत क्यों? देखें खबरदार

आर्यन और सत्यम शूटर मोहित और सुमित के बैकअप के लिए मौके पर आए थे. चारों शूटरों के लौटने की तस्वीरें शामली के कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. मामले में शामली पुलिस करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पम्पू की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लिकेशन लगाएगी.

जेल से गैंगस्टर राकेश की कुंडली निकाली

शामली पुलिस ने करनाल जेल से गैंगस्टर राकेश की पूरी जानकारी जुटाई है कि अंकित की हत्या से पहले जेल में उससे कौन-कौन मिलने आया था. उधर, मृतक अंकित के पिता सतबीर सिंह फौजी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें अपने शामली स्थित घर में ही मारे जाने का डर है और उन्होंने पूरे गैंग के सफाये की मांग की है.

Advertisement

नेताओं का मुलाकात और आश्वासन

बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल ने परिवार से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी परिवार से मिलकर आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'पराई औरत के चक्कर में पड़े तो रावण की तरह जलोगे', अनिरुद्धाचार्य की पुरुषों को नसीहत |
    अंकित बालियान के कातिलों की नई चाल का खुलासा! मर्डर से पहले फोटो खिंचाई, सिम चालू कराया, फिर कर दिया कांड |
    ‘पत्नी की मेहनत की कीमत 0 रुपये क्यों?’ पति के सवाल पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस |
    चार सवारी और फुल AC, सिंगल चार्ज में 1230KM दौड़ी EV, कंपनी ने शेयर किया VIDEO |
    'नीम करोली बाबा' के भक्त हैं वीरेंद्र सहवाग, हनुमान अंश देखकर हुए हैरान, बोले- सीता राम |
    भारत-वेस्टइंडीज T20 के लिए टिकटों का ऐलान, जानिए सबसे सस्ता और महंगा टिकट |
    राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटा? AAP ने दिया जवाब |
    'साइड ले जाकर थप्पड़ मारे, कुर्ता फाड़ दिया', कार्यकर्ता से पिटने वाले कांग्रेस नेता ने सुनाई आपबीती |
    नेपाल: त्रिशूली के उफान से हर तरफ तबाही के निशान, देखें बेत्रावती से ग्राउंड रिपोर्ट |
    'हैलो, PM सर बात करेंगे...' अचानक वाराणसी के अधिकारियों के पास आया प्रधानमंत्री मोदी का फोन 
    Advertisement