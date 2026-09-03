अंकित बालियान के कातिलों की नई चाल का खुलासा! मर्डर से पहले फोटो खिंचाई, सिम चालू कराया, फिर कर दिया कांड

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में गोगी गैंग के फरार 1-1 लाख रुपये के इनामी शूटरों आर्यन सिंधू और सत्यम कादियान का नया वीडियो सामने आया है. दोनों शूटरों का करनाल की एक मोबाइल शॉप से सिमकार्ड खरीदने और दुकानदार से एक्टीवेट कराने का सीसीटीवी फुटेज मिला है.

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यह नया सिमकार्ड अंकित बालियान के मर्डर से महज सवा तीन घंटे पहले खरीदा गया था और पहचान पत्र के तौर पर दस्तावेज देने से लेकर फोटो खिंचाने तक की पूरी प्रक्रिया इसमें दर्ज है. हत्या के बाद रात 10 बजे तक सिम एक्टिव था, जिसके बाद फोन और इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर दोनों शूटर फरार हैं.

हत्याकांड से पहले का करनाल कनेक्शन

आर्यन और सत्यम शूटर मोहित और सुमित के बैकअप के लिए मौके पर आए थे. चारों शूटरों के लौटने की तस्वीरें शामली के कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. मामले में शामली पुलिस करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पम्पू की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लिकेशन लगाएगी.

जेल से गैंगस्टर राकेश की कुंडली निकाली

शामली पुलिस ने करनाल जेल से गैंगस्टर राकेश की पूरी जानकारी जुटाई है कि अंकित की हत्या से पहले जेल में उससे कौन-कौन मिलने आया था. उधर, मृतक अंकित के पिता सतबीर सिंह फौजी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें अपने शामली स्थित घर में ही मारे जाने का डर है और उन्होंने पूरे गैंग के सफाये की मांग की है.

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नेताओं का मुलाकात और आश्वासन

बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल ने परिवार से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी परिवार से मिलकर आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है.

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