मुंह काला किया, जूतों-चप्पलों की माला पहनाई, फिर निकाली परेड... सहारनपुर में छेड़छाड़ के आरोपी को पीटा

सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में एक युवक दिखाई दे रहा है. गले में जूते-चप्पलों की माला है. चेहरा काला किया गया है. आसपास कुछ लोग हैं और युवक को गांव में घुमाया जा रहा है. इस कहानी में दो अलग-अलग मामले एक साथ सामने आ रहे हैं. युवक पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप है. वहीं, उसे पकड़कर पीटने, मुंह काला करने और चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाने वालों पर भी केस दर्ज हो गया है.

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मामला सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र की है. कहानी की शुरुआत सोमवार दोपहर करीब 12 बजे से होती है. गांव की एक नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई-बहनों के साथ पशुओं के लिए हरा चारा लेने जंगल की तरफ गई थी. आरोप है कि इसी दौरान गांव का ही एक युवक वहां पहुंचा. लड़की के परिजनों का आरोप है कि युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ शुरू कर दी.

किशोरी ने शोर मचाया. शोर सुनकर युवक उसे छोड़कर भाग गया. जाते-जाते उसने धमकी भी दी. इसके बाद बात घर पहुंची. परिवार को घटना की जानकारी हुई तो गांव में भी खबर फैल गई. इसके बाद मंगलवार को कुछ युवकों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया. उसके साथ मारपीट की गई. युवकों ने उसका मुंह काला कर दिया. गले में जूते-चप्पलों की माला डाल दी. फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया गया. किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया.

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वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा. बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और गांव पहुंच गई. पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में छह लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया गया है. इनमें से तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. बाकी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं. यानी जिस वीडियो में गांववाले एक आरोपी को पीटते दिखाई दे रहे थे, उसी वीडियो ने उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में ला दिया.

थाने में ट्रैक्टर-ट्रालियों से पहुंचे ग्रामीण

इधर, नाबालिग लड़की के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी बिहारीगढ़ थाने पहुंच गए. ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवार होकर थाने पहुंचे और लड़की के साथ छेड़छाड़ और हरकत करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों की मांग थी कि नाबालिग के साथ हुई घटना को गंभीरता से लिया जाए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

बिहारीगढ़ पुलिस के मुताबिक, 18 अगस्त को तालापुर गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें एक व्यक्ति पर कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उसे अपमानित करते हुए गांव में घुमाया जा रहा था. इस पूरे मामले को लेकर सीओ प्रिया यादव ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पर कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसे अपमानित कर गांव में घुमाया जा रहा है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए 6 नामजद व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया है. इनमें 3 को अरेस्ट कर लिया गया है. अन्य को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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