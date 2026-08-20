अयोध्या के सरकारी स्कूलों में यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक, बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विद्यालय परिसरों में यू-ट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के साथ-साथ फोटो-वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया है.

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आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जिले के किसी भी परिषदीय विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही विद्यालय परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी बिना अनुमति के नहीं की जा सकेगी.

बिना अनुमति स्कूल पहुंचने वालों पर सख्ती की गई है. बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

फोटो-वीडियोग्राफी प्रतिबंधित

आदेश में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और अन्य अनधिकृत रूप से जनपद के परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय और स्टाफ के फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे विद्यालय में पठन-पाठन कार्य प्रभावित होता है. इससे शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचने के साथ-साथ विभाग की छवि भी धूमिल होती है. Advertisement शासन-प्रशासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों के परीक्षण हेतु पूर्व से ही अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनकी ओर से समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और उक्त के आधार पर विद्यालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है. आदेश में बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से संचालित किए जाने और शिक्षक पद की गरिमा को बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद अयोध्या के समस्त परिषदीय विद्यालयों में ऐसे सभी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से वर्जित किया जाता है. कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर फोटो-वीडियोग्राफी नहीं करेगा. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा.

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