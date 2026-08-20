चेक पर अमाउंट लिखने के बाद ‘Only’ क्यों लिखा जाता है? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

आज के समय में पैसे भेजने के लिए लोग UPI, नेट बैंकिंग और दूसरे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. इसके बावजूद बड़े अमाउंट के लेनदेन में चेक का इस्तेमाल आज भी होता है. चेक भरते समय आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी. रकम को शब्दों में लिखने के बाद आखिर में ‘Only’ या ‘मात्र’ लिखा जाता है. कई लोग इसके साथ /- का निशान भी लगाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है?

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पैसे की सुरक्षा के लिए लिखा जाता है Only

चेक पर अमाउंट लिखने के बाद ‘Only’ लिखने की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा है. इसका मकसद यह होता है कि लिखी गई रकम के आगे कोई दूसरा शब्द जोड़कर रकम को बढ़ाया न जा सके. इससे चेक में किसी तरह की छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की संभावना कम करने में मदद मिलती है.

मान लीजिए आपने चेक पर शब्दों में Twenty Five Thousand लिखा. अगर इसके बाद काफी जगह खाली छोड़ दी जाए तो कोई व्यक्ति उसके आगे कुछ और शब्द जोड़ने की कोशिश कर सकता है. लेकिन अगर आप Twenty Five Thousand Only लिख देते हैं, तो रकम के अंत का संकेत साफ हो जाता है.

इसी तरह अंकों में अमाउंट लिखते समय भी सावधानी रखनी चाहिए. उदाहरण के लिए आपने चेक पर ₹25,000/- लिखा है. अमाउंट के बाद लगाया गया स्लैश और डैश भी अतिरिक्त अंक या निशान जोड़ने की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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क्या Only लिखना जरूरी है?

यह बात भी जानना जरूरी है कि ‘Only’ लिखना हर स्थिति में बैंक की तरफ से अनिवार्य नहीं है. यानी केवल ‘Only’ न लिखने की वजह से चेक अपने आप अमान्य हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अमाउंट को शब्दों में लिखने के बाद ‘Only’ लिखना एक अच्छी सावधानी मानी जाती है.चेक भरते समय कोशिश करनी चाहिए कि रकम को साफ और सही तरीके से लिखा जाए. रकम लिखने के बाद खाली जगह ज्यादा नहीं छोड़नी चाहिए. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसमें कुछ जोड़ना मुश्किल हो जाता है.

चेक पर दो लाइनें क्यों खींची जाती हैं?

आपने कई चेक के ऊपर बाईं तरफ दो सीधी लाइनें भी देखी होंगी. इन्हें चेक क्रॉस करना कहा जाता है. अगर इन लाइनों के बीच A/C Payee लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि चेक की रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जानी है. इससे चेक की सुरक्षा बढ़ती है और भुगतान को ज्यादा सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है.

चेक भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

चेक भरते समय सबसे पहले तारीख, भुगतान पाने वाले व्यक्ति का नाम और रकम ध्यान से लिखें. अमाउंट को अंकों और शब्दों दोनों में एक जैसी लिखना चाहिए. शब्दों में अमाउंट लिखने के बाद ‘Only’ लिखना बेहतर है. अंकों में अमाउंट के बाद /- लगाया जा सकता है. चेक पर सिग्नेचर भी बैंक रिकॉर्ड के अनुसार ही करें. अगर चेक में कोई गलती हो जाए तो उसे काट-छांट कर इस्तेमाल करने के बजाय नया चेक भरना ज्यादा सुरक्षित रहता है. आज भले ही डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ गया है, लेकिन चेक अभी भी कई बड़े लेनदेन में इस्तेमाल होते हैं. इसलिए चेक की छोटी-छोटी बातों को समझना जरूरी है. ‘Only’ लिखने की आदत भी इसी सुरक्षा का एक हिस्सा है.

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