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बिजनौर में बारिश का कहर: अचानक भरभराकर गिरा मकान का छज्जा, नीचे खड़ी i20 कार मलबे में दबी

बिजनौर के स्योहारा में लगातार बारिश के बीच मकान का कमजोर छज्जा अचानक गिर गया. नीचे खड़ी i20 कार मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ.

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बिजनौर के स्योहारा में बारिश के बीच हादसा.(Photo:ITG)
बिजनौर के स्योहारा में बारिश के बीच हादसा.(Photo:ITG)

बिजनौर के स्योहारा में लगातार बारिश के बीच शनिवार शाम एक मकान का कमजोर छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. छज्जे का मलबा सीधे नीचे खड़ी i20 कार पर जा गिरा, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि घटना के वक्त छज्जे के नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया.
 
बिजनौर जिले के स्योहारा कस्बे में शनिवार शाम लगातार हो रही बारिश के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मोहल्ला कस्बा में गांधी आश्रम के पास स्थित एक मकान का छज्जा अचानक ढह गया. बारिश के कारण मकान का छज्जा पहले से कमजोर बताया जा रहा था. इसी दौरान अचानक उसका एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा.

छज्जे के गिरते ही उसका मलबा मकान के नीचे खड़ी एक i20 कार पर जा गिरा. भारी मलबे की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई. अचानक छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और घटनास्थल की ओर पहुंचे.

नीचे खड़ी कार पर गिरा पूरा मलबा 

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जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला कस्बा में गांधी आश्रम के पास अब्दुल वहाब के बेटे नदीम अहमद का मकान स्थित है. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण मकान का छज्जा कमजोर हो गया था. शनिवार शाम अचानक छज्जा गिरने से नीचे खड़ी i20 कार मलबे की चपेट में आ गई.

मलबा कार के ऊपर गिरने से वाहन को नुकसान पहुंचा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना के समय कार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. यदि उस वक्त कोई व्यक्ति छज्जे के नीचे खड़ा होता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

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 आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग 

छज्जा गिरने की आवाज काफी तेज थी. आवाज सुनने के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने स्थिति का जायजा लिया और कार को मलबे से बाहर निकालने की कवायद शुरू की.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी ली.

 क्षतिग्रस्त कार को हटाया गया 

छज्जा गिरने के बाद मलबे में फंसी और क्षतिग्रस्त हुई i20 कार को तत्काल मौके से हटा दिया गया. हादसे में कार के अलावा किसी अन्य सामान के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है. मकान का छज्जा गिरने के बाद आसपास के लोगों में भी कुछ समय के लिए चिंता का माहौल रहा.

मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, ताकि रास्ते और आसपास के हिस्से में किसी तरह की परेशानी न हो.
 
लगातार बारिश से पुराने मकानों पर बढ़ा खतरा 

बिजनौर में इन दिनों लगातार बारिश के कारण कई जगह जलभराव और अन्य समस्याएं सामने आ रही हैं. लगातार पानी पड़ने से पुराने और जर्जर मकानों के कमजोर हिस्सों पर भी दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में पुराने मकानों के छज्जों, दीवारों और अन्य कमजोर हिस्सों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

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स्योहारा में हुआ यह हादसा भी इसी खतरे की ओर इशारा करता है. हालांकि इस घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान का छज्जा सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरने से वाहन को नुकसान जरूर पहुंचा.

गनीमत रही कि छज्जा गिरने के समय वहां कोई राहगीर या अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बारिश के बीच हुआ यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था.

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