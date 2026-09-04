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जल्द गिरफ्त में होगा 13 मौतों का 'गुनहगार', प्रयागराज पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा एक्शन

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी शकील अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. अब प्रयागराज रेंज के आईजी ने उस पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. 

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कौशांबी में पटाखा विस्फोट के बाद जांच करती पुलिस (Photo- ITG)
कौशांबी में पटाखा विस्फोट के बाद जांच करती पुलिस (Photo- ITG)

यूपी के प्रयागराज में कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र में हुई अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना में फरार चल रहे आरोपी शकील पर पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है. अब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज रेंज के आईजी ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है.

घटना के कई दिन बाद भी मुख्य आरोपियों में शामिल शकील पुलिस की पकड़ से बाहर है. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. शकील को पकड़ने को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आदिल के अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर सख्त संदेश दे दिया.

पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी महमूदपुर गांव में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया था. 31 अगस्त को हुए इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे. विस्फोट इतना भीषण था कि फैक्ट्री के साथ-साथ आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा था.

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जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन घटना के बाद से आरोपी शकील  फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अब प्रयागराज रेंज के आईजी ने उस पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

प्रशासन ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी आदिल का अवैध घर बुलडोजर से गिरा दिया. प्रशासन का कहना है कि अवैध कारोबार और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने आदिल और उसके पिता नौशाद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. दो महिलाएं भी हिरासत में हैं.

पुलिस की प्राथमिकता फरार आरोपी शकील की गिरफ्तारी है. अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा. इस पूरे मामले में पुलिस, प्रशासन और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, ताकि हादसे के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों को कानून की गिरफ्त में लाया जा सके.

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