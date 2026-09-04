Kumbh Tarot Rashifal 4 September 2026: नजरिया स्पष्ट बनाए रखें, सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें

कुंभ

टेन ऑफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए हर हाल ऊंचा मनोबल बनाए रखने पर जोर देने वाला है. कार्य पूरा होने तक ठहरने की कोशिश से बचें. सभी से सहज व्यवहार बनाए रखें. घर का माहौल साधारण रहेगा. औरों की बातों में नहीं आएं. आशंका की भावना बनी रहेगी. प्रबंध कार्यों में सक्रियता बनाए रखें. धैर्य से लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास बढ़ाएं.

लोगों से तालमेल बनाए रखें. कारोबारी मामलों में प्रभावशाली लोगों को सुनेंगे. आवश्यक भेंट व चर्चा बनाए रखें. भावनात्मक मामले अनियंत्रित रह सकते हैं. वातावरण में सरलता बढ़ाएं. धैर्य से काम लें. साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों. सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें. अनुशासन से कार्य करें. वाणी व्यवहार सहज बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत की अनदेखी न करें. तनाव में न आएं. समस्याएं उभर सकती हैं. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर नियंत्रण रखें. व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाएं. नजरिया स्पष्ट बनाए रखें.

रिश्ते: घर में समय दें. करीबियों की बातों को नजरअंदाज न करें. संबंधों में मदद का भाव रखें.

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