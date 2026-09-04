Mithun Tarot Rashifal 4 September 2026: जल्दी फैसले लेने से बचें, जिद में नहीं आएं

मिथुन

फाइव ऑफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती को बनाए रखने वाला है. संबंधें में असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है. वित्तीय मामले में धैर्य से काम लें. सोच विचार कर खर्च करने का प्रयास होगा. जिम्मेदारों का दबाव बना रहेगा. लेनदेन के मामलों में सावधान रहें. रिश्ते प्रभावित होने की आशंका है. जिद में नहीं आएं.

करीबी का सम्मान बनाए रखें. अपनों के व्यवहार के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें. कारोबारी उलझनों को स्वयं पर हावी न होने दें. सहयोगियों का साथ बनाए रखें. कार्ययोजनाओं को साधने का प्रयास बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य का परिचय दें. घर का वातावरण साधारण रहेगा. कामकाजी गतिविधियां औसत रहेंगी. अन्य के प्रति संवेदनशील रहें.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष बने रह सकते हैं. रोग उभर सकते हैं. दबाव में नहीं आएं. सावधानी बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्य मध्यम रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. जल्दी फैसले लेने से बचें.

रिश्ते: घरवाले सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों का आदर करें. जरूरी सलाह पर फोकस बढ़ाएं.

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