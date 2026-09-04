scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 4 September 2026: जल्दी फैसले लेने से बचें, जिद में नहीं आएं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 September 2026: व्यक्तिगत मामलों में धैर्य का परिचय दें. घर का वातावरण साधारण रहेगा. कामकाजी गतिविधियां औसत रहेंगी. अन्य के प्रति संवेदनशील रहें.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन  
फाइव ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती को बनाए रखने वाला है. संबंधें में असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है. वित्तीय मामले में धैर्य से काम लें. सोच विचार कर खर्च करने का प्रयास होगा. जिम्मेदारों का दबाव बना रहेगा. लेनदेन के मामलों में सावधान रहें. रिश्ते प्रभावित होने की आशंका है. जिद में नहीं आएं.

करीबी का सम्मान बनाए रखें. अपनों के व्यवहार के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें. कारोबारी उलझनों को स्वयं पर हावी न होने दें. सहयोगियों का साथ बनाए रखें. कार्ययोजनाओं को साधने का प्रयास बढ़ाएं. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य का परिचय दें. घर का वातावरण साधारण रहेगा. कामकाजी गतिविधियां औसत रहेंगी. अन्य के प्रति संवेदनशील रहें.

सम्बंधित ख़बरें

कारोबारी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, परिचितों संग समय बिताएंगे
व्यवस्था प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे, विवेक से काम लें
शुभ सूचनाएं मिलेंगी, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे
कारोबारी स्थिति नियंत्रण में रहेगी, जोखिम से दूरी रखें
संकेतों पर नजर बनाए रखें, ठगों की भ्रमपूर्ण बातों में आने से बचें

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष बने रह सकते हैं. रोग उभर सकते हैं. दबाव में नहीं आएं. सावधानी बढ़ाएं.
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्य मध्यम रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. जल्दी फैसले लेने से बचें.
रिश्ते: घरवाले सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों का आदर करें. जरूरी सलाह पर फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mithun Tarot Rashifal 4 September 2026: जल्दी फैसले लेने से बचें, जिद में नहीं आएं |
    NCLT से बायजू की पैरेंट कंपनी को झटका, 90% कम दाम पर संपत्तियां नीलाम करने का आरोप |
    Vrishabh Tarot Rashifal 4 September 2026: कारोबारी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, परिचितों संग समय बिताएंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 4 September 2026: व्यवस्था प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे, विवेक से काम लें |
    Career Rashifal 4 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले सामंजस्य बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 4 September 2026: धनु राशि वाले सहनशीलता बढ़ाएं, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 4 सितंबर 2026: कुंभ राशि वाले बजट को नियंत्रित रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 सितंबर 2026: आज 4 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 4 सितंबर 2026 मीन राशिफल: सहकार बढ़ाएंगे, स्वास्थ अच्छा रहेगा |
    आज 4 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रदर्शन संवरेगा, सामंजस्य बनाए रखेंगे
    Advertisement