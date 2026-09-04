Makar Tarot Rashifal 4 September 2026: सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

मकर

द सन

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आज का दिन आप के लिए उत्साह से कार्य करने और सभी मामलों में सहजता बढ़ाने में सहयोगी है. नया करने पर जोर होगा. परिचितों की बातों पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करते रहेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. बड़ों का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. सबका सहयोग बनाए रखेंगे. दिल की बातें कह पाएंगे. रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देंगे.

कारोबारी मामलों में तेजी से लक्ष्यों की ओर बढेंगे. संपर्क प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. नया करने की कोशिश बनाए रख सकते हैं. दोस्तों से मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. आधुनिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आपसी मदद के लिए प्रेरित होंगे. वादा निभाने का प्रयास रहेगा. भेंटवार्ता में पहल रखेंगे. परिचितों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान देंगे. खानपान अच्छा रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्ती मामले हल होंगे. कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. लाभ बढ़ेगा.

रिश्ते: वातावरण सुखद रहेगा. जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. अपनों से शुभ सूचनाएं साझा करेंगे.

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