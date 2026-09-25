नागोया में जारी एशियन गेम्स 2026 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बड़ा झटका लगा है. दुनिया की नंबर-5 भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के पहले दौर में ही बाहर हो गई. थाईलैंड के पक्कापोन तीइरारात्साकुल और पीराचाई सुकफुन ने उन्हें 12-21, 21-19, 21-14 से हराया. मुकाबला 1 घंटे 8 मिनट चला.

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सात्विक और चिराग इससे पहले पुरुष टीम इवेंट में भारत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे. भारत को बुधवार को सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ 1-3 से हार मिली थी. इसके बाद दोनों को डबल्स में अपने खिताब का बचाव करने के लिए कोर्ट पर उतरना पड़ा.

'लगातार खेलना आसान नहीं था'

मैच के बाद सात्विक ने कहा कि मुकाबला काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. पहला गेम भारतीय जोड़ी ने शानदार तरीके से जीता, लेकिन इसके बाद हालात बदल गए.

सात्विक ने कहा- पहला गेम हमने काफी अच्छा खेला. टीम इवेंट में लगातार खेलना मुश्किल होता है. हम पिछली रात 12 बजे तक यहां थे और तुरंत ही एक अच्छे मुकाबले में खेलना था. यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन हमने तैयारी की थी.

'मानसिक तौर पर फ्री हों तो कोई नहीं हरा सकता'

सात्विक ने माना कि उन्हें अपने खेल के मानसिक पहलू पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब वे मानसिक तौर पर फ्री होकर खेलते हैं तो उन्हें हराना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं अटकने पर वे विरोधी को वापसी का मौका दे देते हैं.

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उन्होंने कहा- यह हमारे लिए लर्न‍िंग प्रोसेस है. हम सीखते रहेंगे. अब वापस जाकर मानसिक पहलू पर तैयारी करेंगे. सात्विक ने यह भी कहा कि डिफेंडिंग चैम्प‍ियन होने का कोई खास दबाव नहीं था. उनके मुताबिक हर दिन वही मैच और वही खिलाड़ी होते हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि टूर्नामेंट के लिए मानसिक तौर पर किस तरह तैयारी की गई है.

'हमें ही उन्हें मैच में आने का मौका दिया'

सात्विक ने थाईलैंड की जोड़ी को भी पूरा क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा कि दोनों लगातार दबाव बनाते रहे और भारतीय जोड़ी अहम मौकों पर उसे संभाल नहीं सकी. सात्विक के मुताबिक दूसरे गेम के बीच में मैच की तस्वीर अलग हो सकती थी. उन्होंने कहा कि थाई खिलाड़ियों ने उनसे ज्यादा खुलकर खेला. भारतीय जोड़ी कभी ऊपर तो कभी नीचे रही और इसी वजह से विरोधी टीम को मैच में आत्मविश्वास हासिल करने का मौका मिला.

चिराग बोले- थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहिए था

चिराग शेट्टी ने भी माना कि टीम अपने स्तर के मुताबिक नहीं खेल सकी. उन्होंने कहा कि शुरुआत अच्छी थी, लेकिन दूसरे और तीसरे गेम में वे सही खेल नहीं खेल पाए और थाई जोड़ी ने इसका फायदा उठाया.

चिराग ने कहा कि उन्हें पता था कि विपक्षी खिलाड़ी काफी क्रॉस शॉट खेलेंगे. ऐसे में भारतीय जोड़ी को थोड़ा शांत रहकर और स्मार्ट तरीके से खेलना चाहिए था. उन्होंने थाई जोड़ी को भी जीत का श्रेय दिया

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