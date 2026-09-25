scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जहां के हैं, वहीं भेजे जाएं...', बांग्लादेश के PM ने बताया रोहिंग्या समस्या का समाधान

संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश का मानना ​​है कि रोहिंग्या संकट की जड़ म्यांमार में है. इसलिए इसका समाधान भी वहीं है. इस समस्या का एकमात्र समाधान विस्थापित रोहिंग्या लोगों की उनके देश म्यांमार में जल्द और सुरक्षित वापसी है.

Advertisement
X
तारिक रहमान ने पहली बार UN को संबोधित किया है. (Photo: AP)
तारिक रहमान ने पहली बार UN को संबोधित किया है. (Photo: AP)

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने UN जनरल असेंबली में इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका देश नौ साल से ज़्यादा समय से म्यांमार से ज़बरदस्ती विस्थापित 12 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या लोगों को शरण दे रहा है. उन्होंने कहा, "घनी आबादी वाला देश होने के नाते, बांग्लादेश का मानना ​​है कि रोहिंग्या संकट की जड़ म्यांमार में है.  इसलिए इसका समाधान भी वहीं है.  इस समस्या का एकमात्र समाधान विस्थापित रोहिंग्या लोगों की उनके देश म्यांमार में जल्द और सुरक्षित वापसी है."

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता जारी रखने और उनकी सुरक्षित वापसी की दिशा में काम करने का आग्रह किया.

गुरुवार को UN जनरल असेंबली के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा, "इस स्थिति ने हमारे संसाधनों, पर्यावरण, सुरक्षा और स्थानीय समुदायों पर भारी दबाव डाला है."

सम्बंधित ख़बरें

Bangladeshi fishermen preparing the freshly caught hilsa for auction.
पहले भारत से हिल्सा मंगाई, अब बांग्लादेश ने अचानक रोका आयात
Bangladesh Prime Minister Tarique Rahman
UN के मंच पर 3 पीढ़ियां, पिता-माता के बाद अब बेटा करेगा संबोधित
Disguised as a paan exporter, R&AW founder RN Kao travelled to Dhaka to personally warn Sheikh Mujibur Rahman of the conspiracy and threat to his life. (Image: ANI/ File)
जब पान व्यापारी बन मुजीब के घर पहुंचे RAW चीफ, चेताया- जान का खतरा है!
Benjamin Netanyahu's UN speech walkout: Israel PM calls diplomats moral cowards and defends Gaza action.
UN में भाषण के दौरान वॉकआउट से भड़के नेतन्याहू, VIDEO
Shehbaz Sharif New York
आतंकी हाफिज सईद को सजा कब? सवाल पर दुम दबाकर भागे शहबाज

1970 के दशक के आखिर से बांग्लादेश म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के कई जत्थों को पनाह देता रहा है.

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR के मुताबिक अभी बांग्लादेश में 12 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर कॉक्स बाज़ार इलाके के कैंपों में हैं. इनमें से बड़ी संख्या में लोग अगस्त 2017 के बाद आए जब बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच सेना की कार्रवाई के कारण 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य से भागकर आए थे. 

Advertisement

बांग्लादेश का हमेशा से यह कहना रहा है कि रोहिंग्याओं की समस्या का स्थायी समाधान उनकी म्यांमार वापसी में है, जो स्वेच्छा से, सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी रूप से हो; जबकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि म्यांमार के रखाइन राज्य में हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि वे स्थायी रूप से वापस लौट सकें. 

बांग्लादेश और संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों और उन्हें पनाह देने वाले समुदायों के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है. 

PM रहमान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे विस्थापित रोहिंग्याओं के लिए जीवन बचाने वाले सहायता कार्यक्रम तब तक जारी रखें, जब तक कि उन्हें म्यांमार वापस नहीं भेजा जा सकता. 

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रहमान ने कहा, "अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय विस्थापित रोहिंग्या लोगों को न्याय दिलाने में नाकाम रहता है, तो निकट भविष्य में यह एक मानवीय संकट का रूप ले सकता है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऐप से खाना मंगाने की आदत नहीं छूट रही? एक ऐसा ऐप जो फ्री में करता है ये काम |
    Small Bathroom Storage Tips: छोटे से बाथरूम में नहीं बचती पैर रखने की भी जगह? आजमाएं जापानियों की ये 5 ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा स्पेस |
    VIDEO में दिखे बाइक पर 5 नाबालिग बच्चे, पेरेंट्स पर भी कार्रवाई |
    क्यों मरने के बाद रिश्तेदारों की हड्डियों को पीसकर खाते हैं यहां के लोग? अजीब है ये परंपरा |
    उमर अब्दुल्ला ने रखा पूर्ण राज्य का प्रस्ताव, फिर हाथापाई तक पहुंच गया हंगामा, आखिर ऐसा क्या हुआ? |
    डिफेंडर जैसा लुक... लॉन्च हुई नई Jetour T2, जल्द होने वाली है भारत में एंट्री |
    चुनाव जीते, पार्टी बदली और... 4 साल में इन राज्यों में 111 सांसद-विधायकों का हुआ दल-बदल |
    SBI ने फ्री किया ATM से कैश निकालना, लेकिन सिर्फ 3 दिन, ये है वजह |
    Hunkkaar Review: बापजी के खिलाफ मीनू की जंग, दमदार लगीं अनीत-फातिमा, स्क्रीनप्ले ने बिगाड़ा खेल |
    कुख्यात लेडी डॉन पार्वती दिल्ली से गिरफ्तार, ड्रग्स तस्करी से स्ट्रीट पैडलिंग तक फैला था धंधा!
    Advertisement