दशहरे पर नोएडा- ग्रेटर नोएडा में निकलने से पहले सावधान! इन रास्तों पर पाबंदी, जाम से बचना है तो देखें वैकल्पिक रूट

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दशहरे पर रामलीला देखने या रावण दहन के लिए निकल रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें. नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला मैदानों के आसपास कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोकने और कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट करने की योजना बनाई है. 20 और 21 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान भी कई रास्तों पर बदलाव रहेगा. ऐसे में गलत रास्ते पर जाने से बचने के लिए जान लें कि कहां रोक रहेगी और किन वैकल्पिक रास्तों से जा सकते हैं.
सेक्टर-21ए स्टेडियम के आसपास इन रास्तों पर रोक
नोएडा स्टेडियम में रामलीला के आयोजन को देखते हुए सेक्टर-21ए के आसपास कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इनमें शामिल हैं:
ग्रेट एवेन्यू सोसायटी तिराहे से महर्षि आश्रम चौक जाने वाले वाहन बाएं मुड़कर सलारपुर/भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे से जा सकेंगे.
महर्षि आश्रम चौक से ग्रेट एवेन्यू सोसायटी, लोटस ब्लू बर्ड तिराहे और सेक्टर 98, 100, 104 की ओर जाने वाले वाहन दाएं मुड़कर एलिवेटेड रोड के नीचे से जा सकेंगे.
सेक्टर 110 में यथार्थ अस्पताल तिराहे और पुलिस चौकी तिराहे से महर्षि आश्रम चौक की ओर जाने वाले वाहनों को भी दूसरे रास्ते से जाना होगा.
ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेंडायवर्जन
एकमूर्ति गोलचक्कर से ग्लैक्सी गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा. ये वाहन डी-मार्ट, बिसरख गोलचक्कर, एसीई गोलचक्कर और खैरपुर गोलचक्कर होकर जा सकेंगे.
डी-मार्ट से ग्लैक्सी गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहन भी बिसरख, एसीई और खैरपुर गोलचक्कर वाला रास्ता अपना सकेंगे.
20 और 21 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन पर भी बदलाव
मूर्ति विसर्जन के चलते सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. विसर्जन यमुना नदी के कालिंदी मार्ग, हिंडन नदी के कुलेसरा और किसान चौक के पास होना प्रस्तावित है.
दिल्ली जाने वाले वाहन: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कालिंदी बॉर्डर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर भेजा जाएगा. आगे डीएनडी या चिल्ला मार्ग से जा सकेंगे.
सेक्टर-37 से कालिंदी बॉर्डर: वाहनों को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा. आगे डीएनडी या चिल्ला मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे.
सूरजपुर से कुलेसरा: वाहन कच्ची सड़क तिराहे से चौगानपुर गोलचक्कर होते हुए बिसरख जा सकेंगे.
फेस-2 से हिंडन नदी: वाहनों को ककराला की ओर भेजा जाएगा. आगे सोरखा और बिसरख से जा सकेंगे.
किसान चौक से पर्थला: वाहन बिसरख और सोरखा होकर जा सकेंगे.
पर्थला से किसान चौक: वाहनों को सोरखा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. आगे बिसरख से जा सकेंगे.
साप्ताहिक बाजार बंद, हेल्पलाइन नंबर जारी
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ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, एंबुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता दिया जाएगा.
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है. परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.