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शादी के बाद विजय-रश्मिका की पहली फिल्म, 'रणबाली' का टीजर रिलीज, अंग्रेजों से भिड़े

'रणबाली' का टीजर मद्रास अकाल के समय पर आधारित एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार नजर आने वाले हैं.

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रणबाली का टीजर रिलीज (Photo: YT/ Mythri Movie Makers)
रणबाली का टीजर रिलीज (Photo: YT/ Mythri Movie Makers)

राहुल सांकृतियन की पीरियड ड्रामा फिल्म 'रणबाली' का मचअवेटेड टीजर बुधवार को रिलीज हुआ. विजय देवरकोंडा, अर्नोल्ड वोस्लो और रश्मिका मंदाना की लीड वाली यह फिल्म 19वीं सदी के दक्षिण भारत पर आधारित है. यह फिल्म ब्रिटिश शासन के दौरान आए अकाल और उससे लड़ने के लिए उठ खड़े होने वाले एक व्यक्ति की कहानी है.

रणबाली का टीजर में क्या दिखाया?
'रणबाली' के 2 मिनट के टीजर से पता चलता है कि कहानी 1876 और 1878 के बीच की है, जब 'ब्रिटिश शासन के दौरान 80 लाख भारतीयों की जान चली गई थी'. अर्नोल्ड ने सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका निभाई है, जो उस समय मद्रास क्षेत्र पर बहुत सख्ती से शासन करता था. टीजर में दिखाया गया है कि कैसे वह उस इलाके में चावल और अन्य अनाजों की राशनिंग करता है, जिससे लोग भुखमरी से मरने लगते हैं.

जल्द ही, विजय का किरदार 'रणबाली' अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उठता है और अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा करना शुरू कर देता है. उसे 'जंगली' (सैवेज) कहा जाता है, जबकि वह अपने लोगों को आजाद कराने के लिए दुश्मनों का सफाया करता है. रश्मिका ने उसकी पत्नी जयाम्मा की भूमिका निभाई है, जो खुद भी इस स्थिति से प्रभावित लोगों में से एक है.

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कई लोगों को उम्मीद है कि यह फिल्म विजय की 'वापसी' (कमबैक) साबित होगी, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थीं. 'रणबाली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

यहां देखिए फिल्म का टीजर

शादी के बाद पहली फिल्म
विजय और रश्मिका कई लोगों की पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी रहे हैं, जब उन्होंने 'गीता गोविंदम' (2018) और 'डियर कॉमरेड' (2019) में साथ काम किया था. हालांकि, फिल्मों के लिए संपर्क किए जाने के बावजूद इस जोड़ी ने साथ काम नहीं किया. अक्टूबर 2025 में, इस कपल ने हैदराबाद में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली थी और सगाई की अंगूठी पहने देखे जाने के बावजूद इस खबर की पुष्टि नहीं की थी. उन्होंने उदयपुर में फरवरी 2026 में होने वाली अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही इस खबर की पुष्टि की.

रश्मिका और विजय कई सालों बाद और शादी के बाद पहली बार 'रणबाली' में साथ काम करेंगे. विजय की आने वाली फिल्मों में 'राउडी जनार्दन' भी शामिल है, जबकि रश्मिका 'माइसा' में काम कर रही हैं. हाल ही में 'माइसा' की शूटिंग के दौरान उन्हें कूल्हे में चोट लग गई थी, लेकिन अब वह 'रणबाली' की शूटिंग पूरी करने के लिए काम पर लौट आई हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या यह फिल्म विजय की 'वापसी' (कमबैक) साबित होती है, जैसा कि उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं.

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