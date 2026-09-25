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मंदिर से कॉलेज जा रही थीं छात्राएं, रास्ते में मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर हुई मारपीट, VIDEO

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कॉलेज जा रही दो छात्राओं से आरिस नाम के युवक पर छेड़छाड़ और अभद्र इशारे करने का आरोप है. विरोध करने पर युवक के परिजनों पर भी छात्राओं के परिवार से अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया.

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कॉलेज छात्राओं के साथ छेड़छाड़. (Photo: Screengrab)
कॉलेज छात्राओं के साथ छेड़छाड़. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार सुबह बुढ़ाना कस्बे में उस समय हंगामा हो गया, जब कॉलेज जाने के रास्ते में दो छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया. छात्राओं के परिजनों ने आरिस नाम के युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि छात्राएं कॉलेज जाने से पहले मंदिर जा रही थीं. इसी दौरान रास्ते में युवक ने उनके साथ अभद्र इशारे किए और छेड़छाड़ की. घटना के बाद छात्राओं ने फोन कर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी.

जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घटना का विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद युवक के परिवार के कुछ सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. छात्राओं के परिजनों ने युवक और उसके परिवार के लोगों पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. इस घटना से जुड़ी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं. वीडियो में मौके पर हुए विवाद से जुड़े दृश्य दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.

छात्राओं ने फोन कर परिजनों को दी जानकारी

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पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर 2026 को थाना बुढ़ाना को इस घटना की सूचना मिली. एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि दो लड़कियां स्कूल जा रही थीं. इसी दौरान आरिस नाम के युवक द्वारा उनके साथ गंदे इशारे करते हुए छेड़खानी किए जाने की शिकायत मिली. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, छात्राओं द्वारा इसका विरोध किया गया. इसके बाद आरिस की बहन और परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत भी सामने आई.

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मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुढ़ाना थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उन सभी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित छात्रा के परिजन सुनील कुमार ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि लड़की रोज कॉलेज जाती है. शुक्रवार को वह मंदिर में माथा टेकने के बाद कॉलेज जा रही थी.

रास्ते में आरोपी युवक की दुकान पड़ती है. सुनील कुमार के मुताबिक, रास्ते में युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक ने लड़की के बाल पकड़े और उसे खींचा. इसके बाद लड़की ने फोन करके अपनी मां को मौके पर बुलाया. परिजन के अनुसार, लड़की की मां के साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद उनका भाई मौके पर गया तो उसके साथ भी मारपीट हुई. सुनील कुमार ने बताया कि जिन परिवारों की लड़कियां हैं, वे सभी छात्राएं हैं और कॉलेज में पढ़ती हैं.

मामले में पुलिस ने छात्राओं की शिकायत और परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि थाना बुढ़ाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायत में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, उन सभी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया. घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

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घटना के बाद मौके पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी. छात्राओं द्वारा अपने परिवार को सूचना दिए जाने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे थे. इसके बाद विवाद बढ़ गया. पुलिस के पहुंचने के बाद मामले को शांत कराया गया. छात्राओं को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया. वहीं, पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी ग्रामीण ने कहा कि मामले में जिन लोगों के खिलाफ तहरीर में नाम दिए गए हैं, उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों ने कार्रवाई की मांग की

पीड़ित छात्रा के परिजन सुनील कुमार ने बताया कि तीनों लड़कियां छात्राएं हैं और कॉलेज जाती हैं. उनके मुताबिक, शुक्रवार को मंदिर जाने के बाद छात्राएं कॉलेज के लिए निकली थीं. इसी दौरान रास्ते में घटना हुई. परिजन ने आरोप लगाया कि विरोध करने के बाद उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस अब इस पूरे मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल पुलिस ने मामले में नामजद लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि शिकायत में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

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