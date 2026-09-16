scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ: शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में फिर बुलडोजर एक्शन, पुलिस के साथ PAC भी तैनात

मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. 44 चिन्हित परिसरों में तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया गया. विरोध की आशंका के बीच 21 सितंबर को कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल होनी है.

Advertisement
X
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन (Photo- ITG)
मेरठ की सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन (Photo- ITG)

मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र स्थित शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में बुधवार सुबह अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ. आवास एवं विकास परिषद की टीम पुलिस-प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची है. सेंट्रल मार्केट से लेकर सेक्टर-6 तक इलाके की घेराबंदी कर बैरिकेडिंग की गई है और भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात है. 

ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश के अनुपालन में की जा रही है. कोर्ट ने पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधियों वाले 44 चिन्हित और सील किए गए परिसरों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए थे. संबंधित भवन मालिकों को अवैध निर्माण खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. तय समय में निर्माण नहीं हटाने वाले परिसरों पर अब परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

बुधवार सुबह सेंट्रल मार्केट के कई रास्तों पर आवाजाही रोककर पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया. जानकारी के मुताबिक, पांच चिन्हित निर्माणों में से तीन को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि दो अन्य पर कार्रवाई जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस. (Photo: Representational )
मेरठ में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार
Meerut chlorine gas leak
मेरठ सीवेज प्लांट में जहरीली गैस फैलने से मचा हड़कंप
लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में हुई दिक्कत. (Photo: Screengrab)
मेरठ में क्लोरीन गैस लीक, मचा हड़कंप... कॉलोनी कराई गई खाली
मेरठ में तीन हत्याओं से दहशत. (Photo: ITG)
मेरठ: एक महीने में 3 हत्याओं से सनसनी, 2 का खुलासा... एक से बढ़ी टेंशन
Pet Dog Funrel
कुत्ते की मौत पर परिवार ने की इंसानों जैसी तेरहवीं

कार्रवाई के बीच सेंट्रल मार्केट और आसपास के लोगों तथा व्यापारियों में हलचल बढ़ गई है. कार्रवाई का विरोध करने के लिए लोग मौके पर जुट रहे हैं. पुलिस और एलआईयू भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. इससे पहले भी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में विरोध और धरना-प्रदर्शन होता रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेरठ: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में हाहाकार, 44 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन की आहट, रडार पर 1400 से ज्यादा दुकानें; जानें मामला

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जानी है. इसी के मद्देनजर शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई तेज हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India vs West Indies, ODI squad announcement Live: आज टीम इंडिया का ऐलान, रोह‍ित-हार्दिक पर नजर...क्या पंत की होगी वापसी? |
    मिसाइल हमला या समुद्री माइन्स? मिडिल ईस्ट में ईरान की चेतावनी के बाद हुआ बड़ा हादसा! |
    सेवा पखवाड़ा, जनसंपर्क यात्रा और 'आशीर्वाद का दीया'... BJP कैसे मनाएगी PM मोदी का बर्थडे |
    CBI को देखते ही रेलवे के अफसर फेंकने लगे रिश्वत के नोट, रंगे हाथ गिरफ्तार अधिकारियों को मिली बड़ी सजा |
    70-80 की उम्र में भी तेज दिमाग कैसे रहता है? AI से ब्रेन एजिंग समझ रहे वैज्ञानिक, ये कुछ आदतें हैं फायदेमंद |
    Rajasthani Masala Baati Recipe: आटा, सूजी और बेसन से बनाएं राजस्थानी मसाला बाटी, दरदरे मसालों से आएगा जबरदस्त स्वाद |
    बिजली बिल, OTT और मोबाइल रिचार्ज... 2,000 से अधिक की पेमेंट पर लगेगा UPI चार्ज? ये है जवाब |
    हनीट्रैप में व्यापारी को फंसाने के लिए फेसबुक पर लड़की ने की दोस्ती, फिर बुलाकर 3.05 लाख की ठगी |
    अब सऊदी के इन शहरों पर हूतियों का हमला! जानिए वहां कितने भारतीय रहते हैं |
    'पेलेट गन का इस्तेमाल, महिलाओं से हिंसा और संपत्ति का नुकसान!', जंतर-मंतर बवाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, HPEC ने शुरू की जांच
    Advertisement