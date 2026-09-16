मेरठ: शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में फिर बुलडोजर एक्शन, पुलिस के साथ PAC भी तैनात

मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र स्थित शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में बुधवार सुबह अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ. आवास एवं विकास परिषद की टीम पुलिस-प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची है. सेंट्रल मार्केट से लेकर सेक्टर-6 तक इलाके की घेराबंदी कर बैरिकेडिंग की गई है और भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात है.

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ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश के अनुपालन में की जा रही है. कोर्ट ने पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधियों वाले 44 चिन्हित और सील किए गए परिसरों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए थे. संबंधित भवन मालिकों को अवैध निर्माण खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. तय समय में निर्माण नहीं हटाने वाले परिसरों पर अब परिषद की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

बुधवार सुबह सेंट्रल मार्केट के कई रास्तों पर आवाजाही रोककर पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया. जानकारी के मुताबिक, पांच चिन्हित निर्माणों में से तीन को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि दो अन्य पर कार्रवाई जारी है.

कार्रवाई के बीच सेंट्रल मार्केट और आसपास के लोगों तथा व्यापारियों में हलचल बढ़ गई है. कार्रवाई का विरोध करने के लिए लोग मौके पर जुट रहे हैं. पुलिस और एलआईयू भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. इससे पहले भी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में विरोध और धरना-प्रदर्शन होता रहा है.

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बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जानी है. इसी के मद्देनजर शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई तेज हुई है.

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