scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ: मुस्कान-साहिल को फांसी के बाद भी वीरान पड़ा है मेरठ का यह मकान, अंदर आज भी टंगे हैं कातिलों के कपड़े; बुजुर्ग मालिक बेचने को बेहाल

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड से जुड़ा मकान 18 महीने बाद भी पुलिस की सील में बंद है. 70 वर्षीय मकान मालिक ओमपाल सिंह इसे बेचकर गांव जाना चाहते हैं, लेकिन ताला न खुलने और खरीदार न मिलने से परेशान हैं. बेटे की मौत के बाद अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपती बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं.

Advertisement
X
चर्चा में मेरठ का नीला ड्रम कांड वाला मकान (Photo- ITG)
चर्चा में मेरठ का नीला ड्रम कांड वाला मकान (Photo- ITG)

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम सौरभ हत्याकांड से जुड़ा मकान घटना के 18 महीने बाद भी पुलिस की सील के दायरे में बंद है. लगभग 70 साल के बुजुर्ग मकान मालिक ओमपाल सिंह अपने इस मकान को बेचना चाहते हैं, लेकिन ताला न खुलने और खरीदार न मिलने के कारण वह लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं. 

आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में लगभग दो सौ गज के मकान में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग ओमपाल सिंह ने अपने घर का निचला हिस्सा सौरभ और मुस्कान को किराए पर दिया था. मार्च 2025 को यहीं पर सौरभ की हत्या की गई थी. हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने कमरे और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था, जिसकी चाबी आज भी पुलिस के पास है. कोर्ट द्वारा दोषियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी यह मकान बंद है. ओमपाल सिंह इसे बेचकर अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की सील और खरीदार न मिलने के कारण वह असमर्थ हैं.

दर्दभरी दास्तान और बुजुर्ग की लाचारी

सम्बंधित ख़बरें

muskan appeal Allahabad high court and supreme court against death sentence
गोरखपुर दुर्गा पंडाल: फांसी पर लटकाए मुस्कान-साहिल के पुतले!
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी को मिली है फांसी की सजा. (Photo: ITG)
फांसी की सजा के खिलाफ अपील करेगी मुस्कान, जेल में है बेचैन
मेरठ के 'सांप कांड' के दोषियों का भी मुस्कान-साहिल जैसा अंजाम, देखें वारदात
Death sentence for Ravita and Amardeep in the Meerut case (Photo- ITG)
कैसे रविता के करीब आया अमरदीप? मेरठ 'सांप कांड' की इनसाइड स्टोरी
Meerut Murder Case: Ravita and her lover Amardeep convicted (Photo- ITG)
कातिल रविता को फांसी की सजा सुनाते हुए जज ने किया 'सावित्री' का जिक्र!

मकान मालिक ओमपाल सिंह और उनकी 65 वर्षीय पत्नी इस मकान में अकेले रहते हैं. उनके इकलौते बेटे की मौत कम उम्र में हो चुकी है, बहू ने दूसरी शादी कर ली और पोते का भी निधन हो गया. कभी इसी मकान के किराए से उनका गुजारा चलता था, लेकिन अब यही मकान उनके लिए बड़ी परेशानी बन चुका है. ओमपाल सिंह शुगर, बीपी और हार्ट के मरीज हैं और आंखों की कमजोरी से जूझ रहे हैं.

Advertisement

किराए पर दिया गया था मकान

ओमपाल सिंह ने हत्याकांड से लगभग तीन साल पहले यह मकान साढ़े तीन हजार रुपये महीने पर दिया था, जो बाद में बढ़कर छह हजार रुपये हो गया था. उनके अनुसार सौरभ बहुत सीधा-साधा लड़का लगता था और मुस्कान भी कभी ऐसी नहीं लगी कि वह ऐसा जघन्य हत्याकांड कर सकती है. साहिल के आने-जाने पर पूछने पर मुस्कान ने उसे अपना भाई बताया था.

न्याय की गुहार और अनसुलझी समस्या

घटना को 18 महीने बीत चुके हैं और घर के बाहर आज भी वही कपड़े और वाशिंग मशीन रखी है. ओमपाल ने पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद वकील भी किया, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण अभी तक कोई हल नहीं निकला है. वह अपने मकान को बेचकर गांव लौटना चाहते हैं ताकि बाकी का जीवन सुकून से काट सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा की आज होगी शुरुआत, 347 देवी-देवताओं को दिया गया न्योता |
    Donald Trump के ट्रेड बयान से क्यों गरमाई भारत की राजनीति? |
    कौन हैं नीली साड़ी में AK-47 चलाने वाली लेडी सिंघम? तीसरी बार में निकाला था UPSC |
    U19 Women's T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी, खिताब बचाने उतरेगा भारत, पाकिस्तानी टीम किस ग्रुप में? |
    मेरठ: मुस्कान-साहिल को फांसी के बाद भी वीरान पड़ा है मेरठ का यह मकान, अंदर आज भी टंगे हैं कातिलों के कपड़े; बुजुर्ग मालिक बेचने को बेहाल |
    खुलासा: CJP प्रोटेस्ट के दौरान 599 रुपये में बिक रहे थे 'फर्जी प्रेस ID' और माइक |
    Google Maps पर आपकी कार बन जाएगी McLaren F1... करनी होगी ये सेटिंग |
    अकेलेपन में जी रहे पवन सिंह, सालों बाद जिंदगी में लौटेंगी खुशियां- राधे मां की भविष्यवाणी, होगी तीसरी शादी? |
    'जलन, गुस्सा या नफरत...', क्या संन्यास लेने वाले हैं मोहम्मद शमी? टीम में नहीं मिला मौका तो सरेआम छलका दर्द |
    कहीं रावण ने किया ‘पलटवार’, कहीं दहन से पहले ही धुआं-धुआं, देखें वायरल वीडियो
    Advertisement