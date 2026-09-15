राजस्थान निकाय चुनाव में BSP की 19 सीटों पर जीत, मायावती बोलीं- धांधली न होती तो...

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के आए नतीजों में बहुजन समाज पार्टी की 19 सीटों पर जीत हुई है. इसी के साथ मायावती की पार्टी ने राज्य में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. पार्टी की इस सफलता पर मायावती ने राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. हालांकि, उन्होंने चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप भी लगाया है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मायावती ने दावा किया कि कई सीटों पर बसपा प्रत्याशियों को साजिश के तहत हराया गया. उन्होंने लिखा कि अगर दोबारा गिनती के दौरान सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी नहीं हुई होती, तो राजस्थान में बसपा का प्रदर्शन इससे कहीं ज्यादा बेहतर और शानदार हो सकता था.

मायावती का दावा है कि बसपा के कई उम्मीदवारों को जबरदस्ती बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारा हुआ घोषित किया गया.

(Photo- X/Mayawati)

मायावती ने थपथपाई पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ

बसपा प्रमुख ने इन हालात के बावजूद जीत दर्ज करने और कड़ी मेहनत करने के लिए राजस्थान के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तारीफ की है. मायावती ने इस दौरान राजस्थान के साथ-साथ हाल के दिनों में पंजाब सहित देश के दूसरे राज्यों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों का भी जिक्र किया.

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उन्होंने कहा कि पंजाब और कुछ दूसरे राज्यों में भी बसपा का प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहा है. वहां के कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं.

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आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से अपील

स्थानीय निकायों के इन नतीजों से फूले नहीं समा रहीं मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर हौसला-अफजाई की. उन्होंने उम्मीद जताई कि निकाय चुनावों के इस शानदार प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर पार्टी कार्यकर्ता आगे आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों और देश के आगामी लोकसभा आम चुनाव में और ज्यादा मजबूती से उतरेंगे.

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