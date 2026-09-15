scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ramayan Facts: रामायण की 5 ऐसी रहस्यमयी बातें, जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका! जानें अनसुने प्रसंग

Ramayan Facts: रामायण की मुख्य कथा से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में कई ऐसे अलौकिक रहस्य भी छिपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. आइए जानते हैं उन सभी रहस्यों के बारे में.

Advertisement
X
रामायण प्रसंग (Photo: ITG)
रामायण प्रसंग (Photo: ITG)

Ramayan Facts: हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है. हम यह भी जानते हैं कि रामायण भगवान राम और देवी सीता की जीवन यात्रा का वर्णन करती है. लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आज हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे.

भगवान राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थीं

प्रभु श्रीराम और उनके तीनों भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि राम जी की एक बहन भी थीं, जिनका नाम शांता था? मान्यता है कि शांता चारों भाइयों से उम्र में बड़ी थीं और उनकी माता का नाम कौशल्या था. कहा जाता है कि अंग देश के राजा रोमपाद की कोई संतान नहीं थी. जब उन्होंने अपनी यह पीड़ा राजा दशरथ के सामने रखी, तो दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद दे दिया. इसके बाद राजा रोमपाद ने शांता का पालन-पोषण राजकुमारी की तरह किया और उनके प्रति माता-पिता के सभी कर्तव्य निभाए.

सम्बंधित ख़बरें

Ramayana
राम-सीता स्वयंवर-अरिजीत की आवाज, 'जय जय राम' ने किया भावुक
ramayana siya ram poster first song jai jai ram released
'रामायण' का बड़ा धमाका, रिलीज हुआ 'सिया राम' का भव्य पोस्टर
Ramayana First Song Ganesha chaturthi
गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगा 'रामायण' का पहला गाना, मेकर्स की घोषणा
Anjali Arora
भगवा साड़ी में 'कच्चा बादाम गर्ल', चित्रकूट के जंगलों में शूट की रामायण, मां सीता बनकर हुईं इमोशनल
रावण को याद कर पुरुषों को दी अनिरुद्धाचार्य ने नसीहत

लक्ष्मण जी को 'गुड़ाकेश' नाम से भी जाना जाता है

कहा जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई राम और भाभी सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी ने कभी नींद नहीं ली. इसी वजह से उन्हें 'गुड़ाकेश' नाम से भी जाना जाता है. मान्यता के अनुसार, वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुईं. उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि वह हर समय अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सकें.

Advertisement

निद्रा देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि यह तभी संभव होगा, जब कोई उनके हिस्से की नींद 14 वर्षों तक सोए. इसके बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने उनके बदले सोने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली. मान्यता है कि उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रहीं. इस तरह रामायण में लक्ष्मण जी के त्याग के साथ उनकी पत्नी उर्मिला के त्याग को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

रावण की मृत्यु चाहती थीं शूर्पणखा

यह बात सुनकर आपको हैरानी हो सकती है कि रावण की बहन शूर्पणखा ही उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती थीं. हालांकि, अलग-अलग रामायण परंपराओं और लोककथाओं में इस प्रसंग के अलग-अलग रूप मिलते हैं. एक मान्यता के अनुसार, रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत्जिह्व का वध कर दिया था. इससे शूर्पणखा रावण से बेहद नाराज थीं और उन्होंने मन ही मन उसे श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी.

श्रीराम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था

रामायण के उत्तरकांड से जुड़ी एक कथा के अनुसार, श्रीराम को अपने प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था. यह घटना उस समय की है, जब लंका विजय के बाद श्रीराम अयोध्या के राजा बन चुके थे. एक दिन यमराज महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्रीराम के पास आए. चर्चा शुरू करने से पहले उन्होंने राम जी से वचन लिया कि जब तक उनके बीच बातचीत होगी, तब तक कोई तीसरा व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं करेगा. यदि कोई ऐसा करता है, तो राम को उसे मृत्यु दंड देना होगा. श्रीराम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और निर्देश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दें.

Advertisement

कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण से श्रीराम को अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा. लक्ष्मण जी ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, क्योंकि राम जी यमराज के साथ बातचीत कर रहे थे. इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें तुरंत राम जी से मिलने नहीं दिया गया, तो वह पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे. अयोध्या के लोगों को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने खुद का बलिदान देना उचित समझा और श्रीराम को दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दे दी.

अब श्रीराम धर्मसंकट में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपना वचन भी निभाना था और लक्ष्मण को दंड देना भी उनके लिए असहनीय था. उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा. गुरु वशिष्ठ ने बताया कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उसके प्राण लेने के समान माना जाता है. इसके बाद श्रीराम ने भारी मन से लक्ष्मण का त्याग किया. कथा के अनुसार, लक्ष्मण जी ने भी श्रीराम के वचन की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली.

रावण को पता था कि उसकी मृत्यु श्रीराम के हाथों होगी

रावण को बेहद शक्तिशाली और विद्वान माना जाता था. रामायण की कथा के अनुसार, जब उसे पता चला कि सीता के हरण के कारण श्रीराम लंका पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसके कई परिजनों और शुभचिंतकों ने उसे सीता को वापस करने और युद्ध से बचने की सलाह दी. लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी. कुछ परंपराओं में यह भी बताया जाता है कि रावण को इस बात का ज्ञान था कि श्रीराम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं. उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण सामान्य मनुष्य हैं, तो वह आसानी से उनका सामना कर सकता है. लेकिन अगर वे वास्तव में भगवान हैं, तो उनके हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. इसी विश्वास के साथ रावण ने श्रीराम के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ramayan Facts: रामायण की 5 ऐसी रहस्यमयी बातें, जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका! जानें अनसुने प्रसंग |
    बिहार बाढ़ पीड़ितों को आज मिलेंगे 7-7 हजार रुपये, इतने लाख परिवारों को मिलेगा लाभ |
    गणेश उत्सव में मां श्लोका संग नन्ही वेदा ने बांटा प्रसाद: पर्पल सूट-दो चोटी में बेहद क्यूट लगी मुकेश अंबानी की पोती, VIDEO |
    हमने अंतरिक्ष में तैनात किए हैं हथियार... अमेरिका का बड़ा दावा |
    रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, US हाउस में बिल में नाम जोड़ने का प्रस्ताव |
    अंबानी की गणेश पूजा में दिशा पाटनी का बोल्ड लुक, पहना डीप नेक ब्लाउज, हुईं ट्रोल |
    खून वाली EMI: मोबाइल की किस्त नहीं चुका पाया तो ब्लड बैंक ले जाकर निकलवाया खून |
    जंगलों की 'आयरन लेडी' अब CoBRA की बॉस, संजुक्ता पराशर को मिली बड़ी जिम्मेदारी |
    धुरंधर, एनिमल, छावा, दंगल, पठान... सब चारों खाने चित्त! हनुमान अंश ने ऐसे दी धोबी-पछाड़ |
    US में तो बिखरा बाजार, भारत में आज क्या होगा? विदेशों से ऐसे सिग्नल
    Advertisement