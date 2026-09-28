लखनऊ में मूसलाधार बारिश का कहर, भरभराकर गिरा जर्जर मकान, बाल-बाल बचे लोग

लखनऊ में लगातार चार दिनों की भारी बारिश के बाद एक पुराना जर्जर मकान अचानक ढह गया. इस घटना में आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है. मकान के गिरने से सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया और पूरा रास्ता बंद हो गया. पहले से चेतावनी मिलने के कारण मकान खाली करा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई हताहत या घायल नहीं हुआ.
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासी शाहबे आलम ने बताया कि ये काफी पुराना मकान था. गनीमत रही कि हादसे के वक्त अंदर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि रहने वालों को खतरे को लेकर पहले ही आगाह कर दिया गया था.
आलम के अनुसार, उनका घर ठीक सामने है और मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है. आसपास छोटे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि किसी को कोई चोट नहीं आई. उन्होंने बताया कि अभी तक विभाग से कोई मौके पर नहीं पहुंचा है.
एक अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि मकान रात के साढ़े बारह बजे गिरा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे.उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बताया गया था कि बिजली की आपूर्ति काटने के लिए कोई आएगा, ताकि कोई और नुकसान न हो, लेकिन अब तक कोई नहीं आया. रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा है, हालांकि सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं.