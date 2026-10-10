लखनऊ: बिल्डिंग से गिरकर कैफे मालिक की मौत, मां ने कहा- बेटे को टॉर्चर कर फेंका, लिव-इन पार्टनर पर आरोप

लखनऊ के हजरतगंज में शुक्रवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अवध ग्रीन अपार्टमेंट से गिरकर एक युवक घायल हो गया. अस्पताल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान शिवा शर्मा के रूप में हुई है, जो इलाके में कैफे चलाता था. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि यह महज हादसा था या फिर फ्लैट से नीचे धक्का देकर उसकी हत्या की गई.

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मृतक की मां रंजना शर्मा का कहना है कि शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे उनके पास रश्मि दुबे नाम की लड़की का फोन आया. फोन पर बताया गया कि शिवा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है. बदहवास परिजन जब लोहिया अस्पताल पहुंचे तो वहां शिवा का कोई सुराग नहीं मिला. करीब डेढ़ घंटे बाद पता चला कि उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है.

परिजनों के मुताबिक, जब वे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर पहुंचे तो वहां एंबुलेंस के पास रश्मि की बहन श्रद्धा का ड्राइवर दानिश खड़ा था. वह खुद को सौरव कश्यप बताकर फोन करता था. परिजनों को देखते ही दानिश गंभीर रूप से घायल शिवा और एंबुलेंस को लावारिस छोड़कर फरार हो गया.

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एंबुलेंस ड्राइवर ने बताया कि वह पिछले तीन घंटे से घायल को लेकर लोहिया और मेडिकल कॉलेज के बीच चक्कर काट रहा था. डॉक्टरों ने जांच के बाद शिवा को मृत घोषित कर दिया. शिवा की मां रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि शिवा के साथ पहले बंधक बनाकर बर्बरता की गई, फिर उसे नीचे फेंक दिया गया.

युवक की मां ने कहा कि बेटे के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. दोनों आंखों में चोट थी, जबड़ा टूटा हुआ था. कान-नाक से खून बह रहा था, पसलियां और टांग टूटी थीं. पूरे शरीर पर सिगरेट से दागने और खरोंचने के निशान थे. परिजनों का दावा है कि श्रद्धा दुबे पिछले 4-5 महीनों से शिवा को प्रताड़ित कर रही थी. वह मारपीट, झूठे केस में फंसाने और बदनाम करने की धमकियां दे रही थी. करीब हफ्तेभर पहले वह दुकान पर भी आई थी और धमकी दी थी कि बेटे को उसके हवाले कर दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें. आरोपी लगातार उनके घर और दुकान की रेकी भी करवा रहे थे.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि युवक चौथी मंजिल से गिरा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. युवक को धक्का दिया गया या घटना के पीछे कोई और वजह है, पुलिस सभी तकनीकी और फॉरेंसिक पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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