scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिस्प्ले में सही दिखता है, फिर भी तेल कम! ऐसे होता है पेट्रोल पंप पर खेल

क्या आप जानते हैं पेट्रोल पंप पर कैलिब्रेशन में गड़बड़ी की वजह से ग्राहकों को कम तेल मिलता है और वो पैसे ज्यादा तेल का देते हैं. तो जानते हैं ये कैलिब्रेशन है क्या...

Advertisement
X
पेट्रोल पंप पर कई बार कैलिब्रेशन में गड़बड़ी पाई जाती है. (Photo: PTI)
पेट्रोल पंप पर कई बार कैलिब्रेशन में गड़बड़ी पाई जाती है. (Photo: PTI)

पेट्रोल पंप पर मशीन में 10 लीटर लिखा और डिस्प्ले पर भी 10 लीटर ही दिखा, तो आमतौर पर सब मान लेते हैं कि उसे पूरे 10 लीटर पेट्रोल या डीजल मिल गया. लेकिन कर्नाटक में हुई जांच ने इस सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं.  दरअसल, हुआ ऐसा कि कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल पंप पर जांच की और देखा है कि पेट्रोल पंप वाले आखिर ग्राहकों को जितना पैसा ले रहे हैं, उतना पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं. फिर जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था. इसमें पता चला कि 805 में से 768 पंपों की मशीन गड़बड़ है यानी डिस्प्ले में जितना पेट्रोल दिखता है, उतना आपके फ्यूल टैंक में आता है नहीं. 

कुछ पंपों में तो गड़बड़ी ज्यादा थी, जिसके बाद 101 पंपों पर कार्रवाई की गई और इन पर कुल 6.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. दरअसल, पेट्रोल पंप पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कैलिब्रेशन में, जिसकी वजह से डिस्प्ले में दिखे तेल की मात्रा असल में दिए गए तेल से काफी अलग होती है. तो अब आपको समझाते हैं कि आखिर कैलिब्रेशन है क्या और कैसे इसमें गड़बड़ी होती है. 

कैलिब्रेशन होता क्या है?

सम्बंधित ख़बरें

Petrol-Diesel And ATF Tax Hike
सरकार का पेट्रोल-डीजल और ATF पर बड़ा कदम, इस टैक्स में की कटौती
upi payment on petrol pump
'UPI चार्ज से मिले छूट', पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का वित्त मंत्री को पत्र
कर्नाटक में 805 पंपों की जांच, 101 केस दर्ज
A combination of global, economic, and domestic factors shapes fuel prices at the pump.
805 में से 768 पेट्रोल पंप फेल! कर्नाटक में 'तेल चोरी' का बड़ा स्कैम
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif (File photo: ITG)
PAK में 'लॉकडाउन' की आहट, पेट्रोल ₹384 तो डीजल ₹415 के पार... जानिए क्यों?

कैलिब्रेशन का सीधा मतलब है मशीन जितना ईंधन दिखा रही है, वास्तव में उतना ही ईंधन निकल रहा है या नहीं. यानी आपको डिस्प्ले में 10 लीटर तेल दिख रहा है तो 10 लीटर तेल ही मशीन से निकलना चाहिए. अब कई पेट्रोल पंप पर ये ही कैलिब्रेशन गड़बड़ होता है. इसके लिए सरकार समय-समय पर जांच भी करती है और देखती है क्या पेट्रोल पंप वालों की मशीनें सही हैं. इसके लिए अधिकारी मानक माप के जरिए कैलिब्रेशन की जांच करते हैं. 

Advertisement

कितनी कमी को गड़बड़ी माना जाता है?

यहीं पूरी कहानी समझना जरूरी है. हर छोटा अंतर अपने आप में जुर्माना या केस का आधार नहीं बनता. कर्नाटक में हुई हालिया कार्रवाई में मंत्री के मुताबिक 10 लीटर पर 50 मिलीलीटर तक का वैरिएशन अनुमत सीमा के भीतर था. इस सीमा से ज्यादा अंतर मिलने पर कार्रवाई की गई. यानी अगर 10 लीटर का डिस्प्ले है और जांच में करीब 9.95 लीटर के आसपास डिलीवरी होती है, तो यह अनुमत सीमा के भीतर हो सकती है. लेकिन इससे ज्यादा कमी होने पर मामला गंभीर हो जाता है.

फिर गड़बड़ी होती कैसे है?

पेट्रोल पंप की मशीन केवल यह नहीं बताती कि नोजल से वास्तव में कितना तेल निकला. पूरी व्यवस्था में फ्लो मीटर और डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म मिलकर मात्रा को मापते और डिस्प्ले पर दिखाते हैं. अगर डिस्पेंसिंग यूनिट की अक्युरेसी में गड़बड़ आ जाए, तो डिस्प्ले पर दिखाई गई मात्रा और वास्तविक डिलीवरी में अंतर हो सकता है. यही वजह है कि सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आंकड़े को देखकर ग्राहक यह पक्का नहीं कर सकता कि वास्तविक मात्रा भी उतनी ही है. 

लेकिन, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पेट्रोल पंप जानकार इसमें गड़बड़ी करते हैं और जानकर पेट्रोल कम देते हैं. कई बार मशीन में और कुछ खराबी की वजह से ये अंतर आ जाता है. ऐसे में इसकी समय समय पर जांच होना जरूरी है. 

Advertisement

शक हो तो क्या करें?

अगर पेट्रोल की मात्रा को लेकर शक है, तो ग्राहक पेट्रोल पंप पर 5 या 10 लीटर के माप से जांच कराने की मांग कर सकता है. आप ऐसा कर सकते हैं. इसलिए अगली बार सिर्फ मीटर पर दिखाई दे रही रकम और लीटर देखकर संतुष्ट होने के बजाय यह भी ध्यान रखें कि पेट्रोल पंप की मशीन की कैलिब्रेशन वैध है या नहीं. वैसे सरकार समय-समय पर ये चेक करती है, लेकिन इसकी टाइम ज्यादा है, ऐसे में ये जांच कम समय अंतराल में होना चाहिए. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भैंस चोरी का प्लान था फुलप्रूफ... पुलिस से भिड़े तो 2 को लगी गोली, एनकाउंटर लोकेशन का LIVE वीडियो आया सामने |
    'खुद बनाओ मंच, बदलो अपनी पहचान!', 'पंचायत आजतक' में बिहार के 4 युवा उद्यमियों ने सुनाई संघर्ष और सफलता की अनकही दास्तान |
    हिंदू धर्मगुरु से मिले आमिर खान: वायरल फोटोज के बाद 'महाभारत' प्रोजेक्ट की चर्चाएं तेज |
    मैथिली ठाकुर से CM बनने पर सवाल, बोलीं- अभी जिम्मेदारियां पूरी करना फोकस |
    अमेरिकी नागरिक को दिल्ली की कोर्ट से मिली डिफॉल्ट बेल, म्यांमार में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का है आरोप |
    BCCI बदलेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अगरकर की जगह ले सकता है ये धुरंधर, 25 टेस्ट मैच खेल चुका |
    यहां अफेयर पर महिला को 100 कोड़ों की सजा, दर्द की वजह से हुई बेहोश |
    राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO |
    आर्ट‍िस्ट होना ज्यादा भाता है या पॉलि‍टीश‍ियन? देखें आजतक पर मैथ‍िली ठाकुर से खास बातचीत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement