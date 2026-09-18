Desi Jokes: पढ़ाई में ध्यान ना लगने की बच्चे ने बताई ऐसी वजह, टीचर ने पकड़ा अपना सिर!

>टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो?

स्टूडेंट- क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है...

पहला कारण-डर से

दूसरा कारण- शौक से और, बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं!

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>बेटा - पिता जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं?

पिता जी - वो कैसे बेटा?

बेटा - क्योंकि मैं फेल हो गया हूं,

आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगीं.!!

>मुन्ना- डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार आया था.

डॉक्टर- तो अब क्या ?

मुन्ना- आपने नहाने को मना किया था, आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पूछता चलूं..अब नहा लूं क्या?

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>मिंटू पेट्रोल पंप पर- अरे भाई , जरा 10 रुपए का पेट्रोल डाल दो...

सेल्समैन- चौंकते हुए भाई, इतना पेट्रोल डलवाकर जाना कहां है?

मिंटू- अरे यार, कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं...

सेल्समैन बेहोश...

>पति बाल कटवाकर घर आया

पति- देखो, मैं तुमसे दस साल छोटा लगता हूं कि नहीं?

पत्नी- मुंडन करवा लेते तो लगता जैसे अभी पैदा हुए हो...!

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>पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया.

उन्होंने लड़के के पिता से पूछा- छोरो काई करे है?

लड़के का पिता- सीए है.

उन्होंने पूछा- छोरे की बहन काई करे है?

लड़के का पिता- बा भी सीए है.

लड़के का पिता- बा भी सीए है.

उन्होंने फिर पूछा- अरे वाह! सब सीए हैं, फिर तो आप भी सीए ही होंगे?

लड़के का पिता- न न मैं तो घाघरा...चोली कटिंग करूं ये सब लोग सीए हैं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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