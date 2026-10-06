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थाईलैंड की लड़की से शादी, फिर 60 लाख लेकर बोला- अब धर्म बदलो, बुर्का पहनो!

कानपुर में थाईलैंड की एक युवती ने इरफान नाम के युवक पर शादी के बाद करीब 60 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि रकम वापस मांगने पर उस पर भारत में रहने, धर्म परिवर्तन और बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया. पुलिस ने 6 अक्टूबर को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

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थाई युवती ने इरफान पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: ITG)
थाई युवती ने इरफान पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: ITG)

कानपुर में थाईलैंड की एक युवती की शिकायत के बाद एक युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं. युवती ने इरफान नाम के युवक पर शादी के बाद करीब 60 लाख रुपये लेने और रकम वापस मांगने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महिला ने 6 अक्टूबर को पुलिस से शिकायत कर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की. पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता की करीब चार से पांच साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए इरफान से पहचान हुई थी. दोनों के बीच बातचीत के बाद यह पहचान आगे बढ़ी और बाद में शादी तक पहुंच गई. महिला का आरोप है कि इरफान ने उसे गलत तथ्यों की जानकारी देकर शादी की. शादी के बाद अलग-अलग जरूरतों के नाम पर उससे पैसे लिए गए. युवती के मुताबिक, धीरे-धीरे यह रकम करीब 60 लाख रुपये तक पहुंच गई.

शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो मामला और गंभीर हो गया. युवती के आरोप के मुताबिक, उससे भारत में स्थायी रूप से रहने और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया. महिला ने आरोप लगाया है कि उस पर धर्म परिवर्तन के साथ बुर्का पहनने का भी दबाव बनाया गया. युवती के मुताबिक, रकम वापस मांगने के बदले उसके सामने धर्म परिवर्तन और भारत में रहने की शर्त रखी गई. हालांकि, पुलिस का कहना है कि महिला की ओर से लगाए गए इन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी.

पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छिपाने का आरोप

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थाई युवती ने इरफान पर एक और गंभीर आरोप लगाया है. उसके मुताबिक, इरफान ने अपनी पहले की शादी की जानकारी उससे छिपाई थी. महिला का दावा है कि इरफान की करीब 12 साल पहले शादी हो चुकी थी. उसके तीन बच्चे भी हैं. युवती का आरोप है कि शादी के समय उसे इरफान की पहले से शादीशुदा होने की जानकारी नहीं दी गई. पुलिस अब इस आरोप की भी जांच कर रही है. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इरफान की पहले शादी हुई थी या नहीं और शादी से जुड़े तथ्यों के बारे में युवती को क्या जानकारी दी गई थी.

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महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस शादी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. इसके साथ ही करीब 60 लाख रुपये के पैसों के लेन-देन से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती ने इरफान को कितनी रकम दी और यह रकम किन परिस्थितियों में दी गई. अलग-अलग जरूरतों के नाम पर पैसे लेने के महिला के आरोपों की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा धर्म परिवर्तन, भारत में स्थायी रूप से रहने और बुर्का पहनने के दबाव से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है.

 

अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि फिलहाल महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. इस मामले में पुलिस शादी से जुड़े दस्तावेजों, पैसों के लेन-देन और शिकायत में लगाए गए दूसरे आरोपों की जानकारी जुटा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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चार से पांच साल पुरानी पहचान के बाद सामने आया विवाद

पुलिस के अनुसार, थाईलैंड की युवती और इरफान की पहचान करीब चार से पांच साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. युवती का आरोप है कि इरफान ने गलत जानकारी देकर उससे शादी की और इसके बाद अलग-अलग जरूरतों के नाम पर करीब 60 लाख रुपये लिए. जब युवती ने अपनी रकम वापस मांगी तो उसके मुताबिक, उस पर धर्म परिवर्तन और भारत में स्थायी रूप से रहने का दबाव बनाया गया. उसने बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया. वहीं, इरफान के पहले से शादीशुदा होने और तीन बच्चों के पिता होने की जानकारी छिपाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है.

फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है. शादी से जुड़े दस्तावेजों और पैसों के लेन-देन की जांच के साथ पुलिस शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की भी पड़ताल कर रही है. अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह के मुताबिक, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने साफ किया है कि अभी महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच चल रही है. आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
 

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