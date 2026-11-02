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'रियलिटी शो के बाद जहां जाता हूं, भीड़ घेर लेती है', तेज प्रताप ने सरकार से मांगी सुरक्षा

तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह काफी चिंता की बात है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुझे केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है. लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, उससे न केवल मेरी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि मेरे साथ तैनात एकमात्र सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है.

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रियलिटी शो में तेज प्रताप (Photo: Instagram @Screengrab)
रियलिटी शो में तेज प्रताप (Photo: Instagram @Screengrab)

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील दोहराई है. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक रियलिटी शो में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर उनके आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है. तेज प्रताप यादव हाल ही में राइज एंड फॉल-2 रियलिटी शो में शामिल हुए थे. यहां उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी. 

एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने कहा कि अक्सर प्रशंसकों की भारी भीड़ उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें घेर लेती है. इससे न केवल उनकी अपनी सुरक्षा, बल्कि उनके साथ तैनात अकेले सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है. 

उन्होंने एक्स पर लिखा, "रियलिटी शो ‘Rise and Fall 2’ में काम करके लौटने के बाद से मेरी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है. आज मैं जहां भी जाता हूं, वहां बड़ी संख्या में लोग मुझसे मिलने और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं. कई बार भारी भीड़ मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बनी रहती है.

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यह अत्यंत चिंताजनक विषय है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुझे केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है. लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, उससे न केवल मेरी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि मेरे साथ तैनात एकमात्र सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है."

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उन्होंने चेतावनी दी कि भीड़ के सामने यह सुरक्षाकर्मी बेबस हो सकता है, और इस बात का भी खतरा है कि उससे सरकारी हथियार छीना जा सकता है.

तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार को अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार मौखिक और लिखित रूप में जानकारी दी है, लेकिन अब तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया नहीं गया है. 

उन्होंने लिखा, "ऐसी परिस्थितियों में आशंका है कि भीड़ मेरे सुरक्षाकर्मी को भी घेर सकती है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है अथवा उसका सरकारी हथियार छीनने जैसी गंभीर घटना भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में मेरी और मेरे सुरक्षाकर्मी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है."

कई बार लिखा नहीं बढ़ी सुरक्षा

तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि इस संबंध में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार को कई बार मौखिक रूप से अवगत करा चुका हूं. इसके अतिरिक्त, पत्र के माध्यम से भी अपनी सुरक्षा को लेकर अनुरोध कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी सुरक्षा व्यवस्था में कोई आवश्यक वृद्धि नहीं की गई है.

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मैं सरकार से पुनः पूछना चाहता हूं कि यदि भविष्य में मेरे साथ अथवा मेरे सुरक्षाकर्मी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है?

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी मांग विशेष विशेषाधिकारों की नहीं, बल्कि अपने और अपने सुरक्षाकर्मियों के लिए आवश्यक सुरक्षा की थी. 
 

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