scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dia Mirza Diwali Controversy: ‘पहले बुलाया, फिर मुंह बंद करा दिया’ दीया मिर्जा के सपोर्ट में इमरान खान की GF लेखा का विस्फोटक बयान

Lekha Washington Deleted Video On Dia Mirza: दिवाली पर पटाखे कम जलाने की अपील करने वाली Dia Mirza के समर्थन में Imran Khan की गर्लफ्रेंड Lekha Washington उतर आई हैं. उन्होंने कहा कि Dia को बोलने के लिए कहकर चुप करा दिया गया. जानिए पूरा विवाद.

Advertisement
X
दीया के सपोर्ट में इमरान की गर्लफ्रेंड (Photo: screengrab)
दीया के सपोर्ट में इमरान की गर्लफ्रेंड (Photo: screengrab)

दिवाली पर पटाखे कम जलाने और प्रदूषण से बचने की अपील करना बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के लिए मुसीबत बन गया. उनके वीडियो पर ऐसा सियासी बवाल मचा कि BMC को भी वीडियो हटाना पड़ा. अब इस पूरे विवाद में बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन की एंट्री हो गई है. लेखा ने दीया का समर्थन करते हुए कहा कि पहले उन्हें बोलने के लिए कहा गया और फिर उनकी आवाज दबा दी गई.

‘हमने दीया को चुप करा दिया’

लेखा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया. हालांकि, वीडियो हटाने से पहले ही फैंस ने इसे देख लिया.अपने वीडियो में लेखा ने कहा, “आज हमने दीया मिर्जा को चुप करा दिया. जबकि उनसे ‘हमारी परंपरा ही हमारी संस्कृति है’ कहकर इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया था.”

सम्बंधित ख़बरें

Dia mirza banned, mumbai mayor ritu tawde
'PM और हिंदुत्व के खिलाफ हैं दीया मिर्जा', भड़की मुंबई की मेयर, एक्ट्रेस पर लगाया बैन
Dia mirza pollution free diwali campaign controversy
'दीया मिर्जा सिखाएंगी दिवाली कैसे मनाएं', BJP नेता भड़के
physical relation before marriage
'शादी से पहले शारीरिक संबंध और प्रेग्नेंसी नॉर्मल', बेबाक हुईं बॉलीवुड हसीनाएं, बयान से मचाई थी हलचल
Diya Mirza
'बेटियों की जगह बेटों को सिखाएं', महिला अपराध के बीच दीया मिर्जा की बड़ी सीख
Dia Mirza bold song in Emraan Hashmi movie
इमरान के गाने में दीया को उतारने पड़े कपड़े, बोलीं- मुश्किल था

लेखा के मुताबिक, दीया ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था. उन्होंने तो बस लोगों से दिवाली पर थोड़े कम पटाखे जलाने की अपील की थी, ताकि हवा और ध्वनि प्रदूषण कम हो सके.

लेखा ने दीया की तारीफ करते हुए उन्हें भारत की ‘बाम्बी’ तक कह दिया. उनका कहना था कि दीया एक ऐसी इंसान हैं, जो बेहद मासूमियत से लोगों से थोड़ी संवेदनशीलता और दूसरों का ख्याल रखने की अपील करती हैं. उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि जब दीया ने पर्यावरण के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी दिखाने की बात कही, तो आखिर उन्हें चुप क्यों करा दिया गया?

Advertisement

क्या था मामला?

दरअसल, दिवाली 2026 से पहले BMC ने प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया था. इसी अभियान के तहत दीया मिर्जा ने मुंबई के लोगों से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने और पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने की अपील की थी.

BMC के पोस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया था कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित है. लेकिन वीडियो पर विरोध शुरू हुआ और BMC ने इसे हटा दिया. इसके बाद दीया ने भी अपनी बात रखी.

एक्ट्रेस ने कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर उम्मीद की जीत का त्योहार है. दीया ने साफ किया कि उनका वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए था. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और इसे कम करने की हर कोशिश बेहतर पर्यावरण की दिशा में एक कदम है.

अब दीया के समर्थन में लेखा वाशिंगटन के उतरने के बाद यह विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    निर्माण कार्य शुरू होते ही भड़के ग्रामीण, पालघर में समुद्र के बीच प्रदर्शन |
    रामलीला मैदान की रैली के बाद यूपी की राजनीति में क्या तब्दीली दिख रही? मारिया के साथ देखें दंगल |
    सूखे के बीच घरों तक पहुंच रहे सांप? कमोड से निकला ब्लैक कोबरा |
    गुरुग्राम के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, 5 से 20 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर रोक |
    Hanuman Ansh Actor in King: किंग में शाहरुख खान का साथी बना 'हनुमान अंश' एक्टर, गाने में दिखी झलक, हुआ गदगद! |
    IND vs NZ: '4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट...भुवनेश्वर कुमार को चुनना बड़ी गलती थी!', खराब प्रदर्शन पर फूटा दिग्गजों का गुस्सा |
    'उल्टे-सीधे हेयरस्टाइल वाले छात्रों को गंजा कर दो...' मंत्री की स्कूलों को सलाह |
    Shani Margi 2026: शनि की आखिरी करवट! मार्गी शनि 11 दिसंबर से सुधारेंगे इन 3 राशियों के दिन |
    रिनोवेशन के बीच मन्नत पहुंचे शाहरुख, फैंस के लिए किया खास अंदाज में सेलिब्रेट |
    RSS की यूनिफॉर्म में दिखे Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू, पथ संचलन में हुए शामिल
    Advertisement