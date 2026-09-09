India's Tour of NZ: भारत का क्रेज देख खुला Eden Park का वो लेवल, जो सालों से था बंद

टीम इंडिया की 6 साल बाद न्यूजीलैंड वापसी का क्रेज अभी से दिखने लगा है. अक्टूबर के आखिर में शुरू होने वाली पांच टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज के लिए दो हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. क्राइस्टचर्च में दूसरा टी20 करीब 75 फीसदी बिक चुका है, जबकि जबरदस्त मांग के चलते ऑकलैंड के Eden Park का छठा लेवल भी खोला गया है.

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क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया की ब्रांड वैल्यू का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है. न्यूजीलैंड में भारत के आगामी दौरे ने वहां के क्रिकेट बाजार में अभी से हलचल मचा दी है. सीरीज शुरू होने में करीब डेढ़ महीने का वक्त बाकी है, लेकिन टिकटों की बिक्री ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के खजाने में खनक पैदा कर दी है. दो हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में 50 हजार से अधिक टिकट बिक चुके हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बहुप्रतीक्षित सीरीज अक्टूबर के आखिर में शुरू होगी. खास बात यह है कि टीम इंडिया छह साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर लौट रही है. इस दौरान दोनों टीमें पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों में आमने-सामने होंगी.

अभी से हाउसफुल की तरफ बढ़े मुकाबले

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक टिकट बिक्री शुरू होने के कुछ ही समय में कई मुकाबले तेजी से हाउसफुल की ओर बढ़ रहे हैं. इनमें क्राइस्टचर्च का दूसरा टी20 मुकाबला खास आकर्षण बन गया है. हैगली ओवल में होने वाला यह मैच करीब 75 फीसदी बिक चुका है.

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टिकटों की बिक्री पहले क्रिकेट नेशन के सदस्यों, स्काई ग्राहकों और एएनजेड ग्राहकों के लिए प्री-सेल के साथ शुरू हुई थी. इसके करीब दो हफ्ते बाद आम दर्शकों के लिए टिकट खोले गए और इसके बाद बिक्री की रफ्तार और तेज हो गई.

Eden Park में खुला वो लेवल, जो सालों से बंद था

भारत की लोकप्रियता का असर ऑकलैंड के प्रतिष्ठित Eden Park पर भी साफ दिखाई दे रहा है. यहां टिकटों की जबरदस्त मांग को देखते हुए स्टेडियम के छठे और सबसे ऊपरी स्तर की सीटें भी खोलनी पड़ी हैं.

यह कोई सामान्य फैसला नहीं है. इस स्तर को आखिरी बार 2019 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान खोला गया था. अब शुक्रवार, 30 अक्टूबर को होने वाले चौथे टी20 मुकाबले के लिए Eden Park का ऊपरी स्तर एक बार फिर दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा.

यानी मैदान पर भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर अभी दूर है, लेकिन स्टेडियम में सीटों की जंग अभी से शुरू हो चुकी है.

छह साल बाद भारत की वापसी ने बढ़ाया रोमांच

भारत की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर उत्साह की वजह सिर्फ क्रिकेट नहीं है. टीम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट मार्केट मानी जाती है और जहां भी भारतीय टीम पहुंचती है, वहां टिकट, ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से लेकर फैन एंगेजमेंट तक पूरे इकोसिस्टम में तेजी आती है.

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न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग प्रमुख टिम एलिस ने भी माना कि दौरे को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. उनके मुताबिक Eden Park का ऊपरी स्तर खोलना इस बात का संकेत है कि भारत के दौरे को लेकर प्रशंसकों में कितनी दिलचस्पी है.

हैगली ओवल की बिक्री को भी उन्होंने असाधारण बताया. उनके मुताबिक मैच से जुड़े कई कार्यक्रमों और फैन एक्टिवेशन की तैयारी भी चल रही है, ताकि स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को सिर्फ मुकाबला देखने का नहीं, बल्कि पूरा क्रिकेटिंग अनुभव मिले.

असली मुकाबला मैदान के बाहर भी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैदान पर मुकाबला अक्टूबर में शुरू होगा, लेकिन मैदान के बाहर मुकाबला अभी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के पक्ष में जाता दिख रहा है.

50 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री और Eden Park का अतिरिक्त स्तर खोलना बताता है कि टीम इंडिया की छह साल बाद न्यूजीलैंड वापसी सिर्फ क्रिकेट सीरीज नहीं, बल्कि वहां के क्रिकेट कारोबार के लिए भी बड़ा इवेंट बनने जा रही है.

अब देखना यह है कि टिकट खिड़की पर दिख रहा टीम इंडिया का क्रेज मैदान पर कितना बड़ा शोर पैदा करता है.

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