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हार्ट अटैक बताया, बाहर से बंद था दरवाजा,घर पहुंचे तो बदल गई पूरी तस्वीर… FIR ने खोले IPS की मां की मौत के कई राज

IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय मां की अंबेडकरनगर में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सुबह परिवार को हार्ट अटैक की सूचना मिली, लेकिन घर पहुंचने पर तस्वीर अलग थी. FIR में महिला के मुंह में तौलिया, खून और चोट के निशान का जिक्र है. इसके अलावा घर का दरवाजा बाहर से बंद था. वहीं गले की सोने की चेन समेत कई आभूषण गायब मिले. पुलिस हत्या और लूट की आशंका में जांच कर रही है.

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IPS आशुतोष मिश्रा की मां के मौत के मामले में तेजी से जांच चल रही है (Photo ITG)
IPS आशुतोष मिश्रा की मां के मौत के मामले में तेजी से जांच चल रही है (Photo ITG)

लखनऊ में तैनात IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की बुजुर्ग मां की मौत के मामले में दर्ज FIR से घटना को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं. शुरुआत में परिवार को फोन पर सूचना दी गई कि मां को हार्ट अटैक आया है और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा. लेकिन जब घर पहुंचकर स्थिति देखी गई तो मामला सामान्य मौत जैसा नहीं लगा. FIR में मुंह में तौलिया ठूंसे होने, खून निकलने और चोट के निशान की बात कहीं गई है. इसके अलावा शरीर पर पहने गए कई सोने के गहने भी गायब बताए गए हैं.

यह पूरा मामला मालीपुर थाना क्षेत्र के धवरूवा गांव का है. मूल जानकारी के मुताबिक, IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को गांव के स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. इसके बाद वह शाम को लखनऊ लौट गए थे. उनके लौटने के कुछ घंटे बाद शनिवार देर रात यह वारदात होने की आशंका जताई जा रही है.

सुबह 9:49 बजे आया फोन, बताया गया हार्ट अटैक

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FIR में दर्ज विवरण के मुताबिक, सुबह करीब 9:49 बजे सचिन्द्र मिश्रा ने फोन कर बताया कि माता जी को हार्ट अटैक आ गया है. उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा. यह सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग घर पहुंचे. लेकिन घर पहुंचने के बाद जो स्थिति सामने आई, उसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया. शिकायत में बताया गया है कि महिला के शरीर की स्थिति सामान्य नहीं थी. FIR में मुंह में तौलिया ठूंसे होने और मुंह से खून निकलने का जिक्र किया गया है.  FIR के मुताबिक मुंह से खून भी निकल रहा था. इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान मिलने का भी उल्लेख किया गया है. शिकायत में सिर के पीछे चोट के निशान की बात कही गई है. इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने महिला की मौत को लेकर संदेह जताया और आशंका व्यक्त की कि किसी ने जबरदस्ती कर उनकी हत्या की तथा शरीर पर पहने आभूषण निकाल लिए. हालांकि घटना के पीछे कौन था, महिला के साथ वास्तव में क्या हुआ और वारदात किस समय हुई, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.

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गले की चेन से लेकर पायल तक, FIR में आभूषणों का जिक्र

इस मामले में FIR का एक अहम हिस्सा महिला के गायब मिले आभूषणों से जुड़ा है. शिकायत में शरीर पर पहने गए कई आभूषणों का उल्लेख किया गया है, जो घटना के बाद नहीं मिले. FIR के मुताबिक महिला के गले में सोने की चेन थी. इसके अलावा सोने के मोती जड़ी तुलसी की माला भी बताई गई है. नाक की कील, कानों के टॉप्स और पायल का भी शिकायत में जिक्र है. 

घर में अकेली रहती थीं IPS अधिकारी की मां

मूल जानकारी के मुताबिक, IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां धवरूवा गांव स्थित घर में अकेली रहती थीं. उनकी देखभाल के लिए दाई आती थी. रविवार सुबह जब दाई घर पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था. काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया. इसके बाद घर के भीतर बुजुर्ग महिला का शव मिला. घर का दरवाजा बाहर से बंद मिलना भी घटना की जांच में महत्वपूर्ण बिंदु है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दरवाजा किसने बंद किया था और वारदात के बाद आरोपी किस तरह वहां से निकला. घटना से पहले IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा का गांव आना भी इस मामले की टाइमलाइन का अहम हिस्सा है. दी गई जानकारी के मुताबिक वह 15 अगस्त को गांव के विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह शाम को लखनऊ लौट गए थे. इसके कुछ घंटे बाद उनकी मां के साथ यह घटना होने की आशंका जताई जा रही है. अब जांच में इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं. अधिकारी के गांव आने से लेकर उनके लखनऊ लौटने और उसके बाद सुबह महिला की मौत की सूचना मिलने तक के घटनाक्रम को जांच के नजरिए से देखा जा रहा है.

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बाहर से बंद था घर का दरवाजा

घटना की जानकारी मिलने के बाद जब घर खोला गया तो महिला का शव अंदर मिला. FIR में दर्ज विवरण और उपलब्ध जानकारी के अनुसार घर का दरवाजा बाहर से बंद था. ऐसे में जांच के दौरान यह पता लगाना अहम होगा कि घर में प्रवेश किस तरह हुआ और बाहर से दरवाजा बंद करने की स्थिति कैसे बनी. पुलिस के सामने यह भी पता लगाने की चुनौती है कि महिला के साथ घटना कब हुई. क्योंकि सुबह करीब 9:49 बजे परिवार को हार्ट अटैक की सूचना दी गई, जबकि इससे पहले रात के दौरान घटना होने की आशंका जताई जा रही है. घटना का सही समय और मौत की वास्तविक वजह जांच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं.

हत्या के साथ लूट की आशंका

FIR में दर्ज विवरण में महिला के शरीर पर चोट और मुंह में तौलिया होने के साथ-साथ आभूषण गायब होने की बात सामने आई है. इसलिए मामले में हत्या और लूट की आशंका को लेकर जांच की जा रही है. शिकायत में यह आशंका भी जताई गई है कि किसी ने जबरदस्ती कर महिला की हत्या की और उनके शरीर पर पहने आभूषण निकाल लिए. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और आरोपी महिला को पहले से जानते थे या नहीं. इन सवालों का जवाब पुलिस जांच में सामने आना बाकी है.

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पुलिस ने शुरू की जांच, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अयोध्या रेंज के IG समेत आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मालीपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. महिला की मौत के कारणों को लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी. मामले में पुलिस अब घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और FIR में दर्ज बिंदुओं के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

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