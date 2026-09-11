दीपक हत्याकांड पर सियासत गरम, पीड़ित परिवार से मिलने निकले कांग्रेस नेताओं को टोल पर रोका

हापुड़ के बदनौली में दलित युवक दीपक हत्याकांड के बाद अब मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने कुराना टोल प्लाजा पर रोक लिया. दोनों नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे. बुलंदशहर रोड स्थित कुराना टोल प्लाजा पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी. पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ समय तक कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच गहमागहमी की स्थिति बनी रही. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था.

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कुराना टोल प्लाजा पर पुलिस की भारी मौजूदगी की एक वजह कांग्रेस नेता और अभिनेता राजबब्बर के आने की सूचना भी बताई गई. हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कुराना टोल प्लाजा पर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पहले से ही बल तैनात किया था. हालांकि, राजबब्बर मौके पर नहीं पहुंच पाए. इस बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद टोल प्लाजा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

धारा 144 का हवाला, कांग्रेसियों को लौटना पड़ा

दीपक हत्याकांड को लेकर हापुड़ में माहौल को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू है. पुलिस की सख्ती के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुराना टोल प्लाजा से वापस लौटना पड़ा. मौके पर राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे. कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जानना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कुछ समय तक गहमागहमी भी हुई. हालांकि, पुलिस की सख्ती के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ा.

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पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शांतिपूर्वक पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं. उनका सवाल था कि पीड़ित परिवार से मिलना आखिर कौन सा गुनाह हो गया, जो उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. राजेंद्र पाल गौतम ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पीड़ित परिवार से कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है.

कांग्रेस के यूपी प्रभारी ने दीपक के परिवार के लिए न्याय और उचित मुआवजे की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार से पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की मांग भी रखी. कांग्रेस नेता ने यह भी मांग की कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.

दीपक हत्याकांड के बाद गर्माई राजनीति

हापुड़ के बदनौली में दलित युवक दीपक हत्याकांड के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेता मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका पक्ष जानना चाहते थे. इसी सिलसिले में राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता कुराना टोल प्लाजा पहुंचे. पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच बहस और गहमागहमी हुई. धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ा.

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कुराना टोल प्लाजा पर हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए अपनी मांगें दोहराईं. यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सरकार से एक करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार की सुरक्षा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

फिलहाल दीपक हत्याकांड को लेकर हापुड़ में सियासी हलचल तेज है और कांग्रेस लगातार पीड़ित परिवार के पक्ष में अपनी आवाज उठा रही है.



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