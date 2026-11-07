हनुमान जयंती पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, फूलों से सजे बजरंगबली के दर्शन को लगी लंबी कतार

संगम किनारे सुबह से ही एक अलग तरह की हलचल है. कोई हाथ में फूल लिए चला आ रहा है, किसी के हाथ में प्रसाद है. कुछ लोग परिवार के साथ पहुंचे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो दूर-दराज से सिर्फ बजरंगबली के दर्शन करने आए हैं. मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी है. अंदर से जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे सुनाई दे रहे हैं.

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मौका है हनुमान जयंती का और जगह है प्रयागराज का मशहूर लेटे हनुमान मंदिर. वही मंदिर, जहां बजरंगबली लेटी हुई मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं. हनुमान जयंती पर मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. बजरंगबली का खास श्रृंगार किया गया है. सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है.

किसी ने हाथ जोड़कर माथा टेका, किसी ने परिवार की खुशहाली मांगी और किसी ने चुपचाप आंखें बंद कर अपने मन की बात बजरंगबली के सामने रख दी. मंदिर में पहुंच रहे हर भक्त की अपनी मुराद है, लेकिन जयकारा सबका एक ही है- जय बजरंगबली.

आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है?

प्रयागराज के संगम तट पर बना लेटे हनुमान मंदिर देश के उन खास मंदिरों में शामिल है, जहां बजरंगबली लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं. आमतौर पर हनुमान मंदिरों में उनकी खड़ी या बैठी हुई प्रतिमा देखने को मिलती है, लेकिन यहां उनका स्वरूप अलग है. यही वजह है कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर खास आकर्षण रखता है.

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हनुमान जयंती के दिन इस मंदिर की रौनक और बढ़ जाती है. सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं. मंदिर परिसर में फूलों की सजावट और बजरंगबली का श्रृंगार इस मौके को और खास बना रहा है.

फूलों से सजा मंदिर, जयकारों से गूंजा संगम तट

हनुमान जयंती के लिए मंदिर में खास तैयारी की गई है. रंग-बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया है. बजरंगबली की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया है. दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु पूजा-पाठ कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

मंदिर के आसपास का माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय है. कहीं जयकारे लग रहे हैं तो कहीं श्रद्धालु भजन-कीर्तन में जुटे हैं. मंदिर में आने वाले लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ नजर आ रहा है.

सिर्फ मंदिर नहीं, पूरे शहर में हनुमान जयंती की धूम

हनुमान जयंती का उत्साह सिर्फ संगम तट तक सीमित नहीं है. प्रयागराज के अलग-अलग इलाकों में भंडारे लगाए जा रहे हैं. कई जगहों से शोभायात्राएं भी निकाली जा रही हैं. इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं.

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शहर में जगह-जगह धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं. श्रद्धालु अपनी-अपनी तरह से बजरंगबली का जन्मोत्सव मना रहे हैं. कहीं प्रसाद बांटा जा रहा है तो कहीं भंडारे में लोगों को भोजन कराया जा रहा है.

भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तैनात

मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी न हो और भीड़ को आसानी से संभाला जा सके. हनुमान जयंती पर प्रयागराज का संगम तट भक्ति के रंग में डूबा हुआ है. फूलों से सजा लेटे हनुमान मंदिर, बजरंगबली का श्रृंगार और भक्तों के जयकारे इस दिन को खास बना रहे हैं. कोई अपनी मुराद लेकर आया है तो कोई सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन करने. आस्था का यह सिलसिला सुबह से लगातार जारी है.

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