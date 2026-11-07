IND vs NZ: भारतीय गेंदबाजों ने फिर मचाया कोहराम! वेलिंग्टन वनडे में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, गुरनूर बरार ने रचा इतिहास

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अपनी गेंदबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया. पंजाब के इस युवा पेसर ने अपने 10 ओवर के स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 30 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके.

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इस दमदार प्रदर्शन के साथ ही गुरनूर ने न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा तीसरा सबसे बेहतरीन वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड की सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड पूर्व महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम दर्ज है, जिन्होंने 30 मार्च 1994 को वेलिंग्टन में ही 33 रन देकर 5 विकेट झटके थे.

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं, जिन्होंने 26 दिसंबर 2002 को ऑकलैंड में 23 रन देकर 4 विकेट लिए थे. अब गुरनूर बरार (4/30) इस खास फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.

इसके अलावा गुरनूर न्यूजीलैंड में वनडे मैच में चार या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले श्रीनाथ, मोहम्मद शमी और हाल ही में 4 नवंबर को ऑकलैंड में 4/70 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह ही यह कमाल कर पाए थे.

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गुरनूर बरार की जबरदस्त गेंदबाजी

मैच के दौरान गुरनूर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी रीढ़ तोड़ दी. उन्होंने पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लाथम (7 रन) को नमन धीर के हाथों कैच कराया. इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक ग्लेन फिलिप्स को भी अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई, जो खाता तक नहीं खोल सके.

Innings Break! A brilliant display of bowling as New Zealand are bundled out for 134 runs in 41 overs. Gurnoor Brar was the pick of the bowlers with figures of 4/30. Scorecard - https://t.co/pxZRYf6dYV #NZvIND #TeamIndia https://t.co/WhOuvaZYiU — BCCI (@BCCI) November 7, 2026

इसके बाद गुरनूर ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर (31 रन) को केएल राहुल के हाथों कैच कराया और फिर अपने आखिरी यानी 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर काइल जेमीसन का विकेट चटकाकर अपना चौथा शिकार पूरा किया. युवा गेंदबाज के इस चमत्कारी प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने मेजबान टीम को कम स्कोर पर रोकने में अहम सफलता हासिल की.

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भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41 ओवरों में महज 134 रनों पर ढेर हो गई. इस मुकाबले में भारत की तरफ से युवा पेसर गुरनूर बरार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटककर कीवी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. बरार ने अपने 10 ओवरों के कोटे में 2 मेडन रखते हुए महज 30 रन खर्च किए और 4 अहम शिकार किए. उन्होंने टॉम लाथम (7 रन) को नमन धीर के हाथों कैच कराने के बाद खतरनाक ग्लेन फिलिप्स को खाता तक नहीं खोलने दिया.

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