सुआ घोंपकर ली जान: बिजनौर में जयमाला के दौरान शराब पीने से रोकने पर दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या

यूपी के बिजनौर में एक शादी समारोह के दौरान जयमाला की रस्म चल रही थी. एक तरफ दूल्हा-दुल्हन के परिवार खुशियों में डूबे थे, तो दूसरी तरफ बाराती शादी का जश्न मना रहे थे. तभी बैंक्वेट हॉल के एक कोने में शराब पी रहे कुछ युवकों को समझाने की कोशिश ने ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया कि देखते ही देखते शादी का माहौल चीख-पुकार में बदल गया. आरोप है कि शराब पीने से मना करने पर शुरू हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और इसी दौरान दूल्हे के चचेरे भाई अश्वनी की लोहे का नुकीला सुआ घोंपकर हत्या कर दी गई. इस घटना में कई अन्य बाराती भी घायल हुए हैं.

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वारदात मंगलवार शाम बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र के बख्शीवाला स्थित हीरा बैंक्वेट हॉल में हुई. घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. जिस घर में कुछ देर पहले तक शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अचानक मातम छा गया. दो बच्चों के पिता अश्वनी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

शराब पीने से रोकने पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली देहात क्षेत्र से एक बारात बख्शीवाला स्थित हीरा बैंक्वेट हॉल पहुंची थी. शादी की रस्में चल रही थीं और जयमाला का कार्यक्रम भी हो रहा था. इसी दौरान बैंक्वेट हॉल के एक कोने में कुछ युवक बैठकर शराब पी रहे थे. बताया जा रहा है कि शराब पी रहे युवक जोर-जोर से बोल रहे थे, जिससे वहां का माहौल खराब हो रहा था.

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इसी बीच एक व्यक्ति ने उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की. उसने युवकों से शादी समारोह के दौरान शराब नहीं पीने और शांति बनाए रखने की बात कही. लेकिन आरोप है कि समझाने की बात सुनने के बजाय युवक उससे बदतमीजी करने लगे. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

बीच-बचाव करने पहुंचे अश्वनी पर हमला

विवाद बढ़ता देखकर अश्वनी भी मौके पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि वह वहां मौजूद व्यक्ति को बचाने और विवाद शांत कराने की कोशिश कर रहा था. लेकिन मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया.

आरोप है कि इसी दौरान रवि पुत्र हरपाल और उसके साथ मौजूद युवकों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी झगड़े के बीच रवि ने अश्वनी पर लोहे के नुकीले सुए से हमला कर दिया. सुआ अश्वनी की नाक के पास घोंप दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. किसी को कुछ समझने का मौका मिलता, उससे पहले ही शादी समारोह का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाराती अपनी जान बचाने और घायलों को संभालने में जुट गए. इस हमले में कई अन्य लोगों के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है.

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दो बच्चों के पिता अश्वनी की मौत से परिवार में मातम

मृतक की पहचान 32 वर्षीय अश्वनी पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है. वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था. बताया गया है कि उसके पिता अशोक कुमार आईटीबीपी में दरोगा हैं और पश्चिम बंगाल में तैनात हैं.

अश्वनी अपने परिवार का अहम सहारा था. उसके दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी भी है. शादी समारोह में शामिल होने आए अश्वनी की इस तरह मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जिस परिवार के लोग शादी की खुशियों में शामिल होने पहुंचे थे, उन्हें अब अपने ही घर के सदस्य की मौत का गम झेलना पड़ रहा है.

भाग रहे युवक को बारातियों ने पकड़ा, मारपीट का वीडियो वायरल

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान भागने की कोशिश कर रहे एक युवक को बारातियों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शादी समारोह में हुई इस वारदात ने वहां मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया. जिस जगह परिवार और रिश्तेदार एक साथ खुशियां मनाने आए थे, वहां अचानक मारपीट और चीख-पुकार शुरू हो गई.

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मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी और सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने अश्वनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किस तरह शुरू हुआ और हमले में कौन-कौन शामिल था. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है.

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