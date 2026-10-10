'ओ भाई! अभी उठाओ यहां से...', खुले में कूड़ा फेंककर जाने लगा शख्स, अचानक कैमरे से आई आवाज, घबराकर तुरंत ले भागा

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा-1 में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है. 9 अक्टूबर की रात एक व्यक्ति दीवार के किनारे कूड़ा फेंककर जाने लगा, तभी कैमरे से पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ. चेतावनी मिलने के बाद व्यक्ति को कूड़ा उठाकर वापस घर ले जाना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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ग्रेटर नोएडा में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सेक्टर बीटा-1 की RWA ने एक खास पहल की है. सेक्टर में जगह-जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखी जाती है. इसी निगरानी के दौरान एक व्यक्ति कूड़ा फेंकते हुए कैमरे में कैद हो गया. इसके बाद कैमरे से पब्लिक अनाउंसमेंट कर उसे कूड़ा उठाने के लिए कहा गया. चेतावनी के बाद व्यक्ति ने कूड़ा उठाया और अपने घर लौट गया.

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्थानीय स्तर पर इस पहल की तारीफ की जा रही है और लोग इसे सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं. देखें VIDEO:-

रात 10:15 बजे दीवार के किनारे फेंका कूड़ा

सेक्टर बीटा-1 के RWA महासचिव हरेंद्र भाटी के मुताबिक, यह घटना 9 अक्टूबर की रात करीब 10:15 बजे की है. उनके अनुसार, सेक्टर में रहने वाला एक व्यक्ति घर से कूड़ा लेकर आया और दीवार के किनारे उसे फेंककर जाने लगा. इसी दौरान वह CCTV कैमरे में कैद हो गया.

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कैमरे की निगरानी कर रहे व्यक्ति ने पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए उसे कूड़ा तत्काल उठाने को कहा. शुरुआत में व्यक्ति को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही है. इसके बाद दोबारा चेतावनी दी गई कि कूड़ा नहीं उठाने पर सुबह चालान किया जा सकता है. इसके बाद व्यक्ति ने कूड़ा उठाया और अपने घर ले गया.

CCTV कैमरों से रखी जा रही निगरानी

RWA महासचिव हरेंद्र भाटी ने बताया कि सेक्टर में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसके बावजूद कुछ लोग खुले स्थानों या दीवारों के किनारे कूड़ा फेंककर चले जाते हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं. निगरानी के जरिए खुले में कूड़ा फेंकने वालों को चिन्हित किया जाता है और जरूरत पड़ने पर चालान की कार्रवाई कराई जाती है.

सोशल मीडिया पर वीडियो की चर्चा

घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग साफ-सफाई को लेकर जागरूकता की जरूरत पर जोर दे रहे हैं. स्थानीय लोगों की राय है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की आदत रोकने के लिए जागरूकता के साथ नियमों का पालन भी जरूरी है.

सेक्टर बीटा-1 की यह पहल बताती है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और समय पर चेतावनी के जरिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. हालांकि, लंबे समय तक सफाई बनाए रखने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी और कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था भी जरूरी है.

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