मलाइका अरोड़ा के इकलौते बेटे पर अरबाज की पत्नी शूरा ने लुटाया प्यार, सिपारा की भी दिखाई झलक

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान आज (9 नवंबर) अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर, उनकी सौतेली मां शूरा खान ने अरहान के लिए एक प्यारा सा जन्मदिन संदेश लिखा. इसमें उन्होंने इस बात की तारीफ की कि कैसे अरहान अपनी छोटी सौतेली बहन (शुरा की बेटी) सिपारा को एक आदर्श भाई की तरह प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं.

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अरबाज की पत्नी ने अरहान के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं और एक इमोशनल कैप्शन लिखकर अपने सौतेले बेटे के प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर किया. कैप्शन में शूरा खान ने यह भी लिखा कि उनकी बेटी सिपारा बहुत किस्मत वाली है कि उसे अरहान जैसा बड़ा भाई मिला है.

शूरा खान ने क्या लिखा?

शूरा खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, 'जितने सालों से मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने हमेशा एक बेहतरीन बेटे और शानदार दोस्त के रूप में तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन तुम्हें एक बड़े भाई के रूप में देखना मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव रहा है...!! तुमने उम्मीदों का स्तर इतना ऊंचा कर दिया है कि सिपारा शायद अब इससे कम पर कभी समझौता न करे..! वह सच में एक बहुत किस्मत वाली छोटी बहन है, और तुम लाखों में एक हो. हमारा ढेर सारा प्यार, हमेशा. जन्मदिन मुबारक हो, अरहान.'

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तस्वीरों में से एक में, नन्ही सिपारा अरहान की उंगली पकड़े हुए नजर आ रही है. यह पल बहुत ही प्यारा है. एक्टर की पत्नी की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग उनकी बॉन्डिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं. अरहान ने इस पोस्ट पर 'द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds Of Bollywood) वाले अंदाज में कमेंट किया.

उन्होंने लिखा, 'अक्खा फैमिली एक तरफ, सिपारा एक तरफ.'

अरबाज खान ने भी अपने बेटे अरहान के लिए जन्मदिन की प्यारी सी शुभकामना लिखी. उन्होंने कैप्शन में कहा कि अरहान ने उन्हें गौरवान्वित किया है. उनके कैप्शन का एक हिस्सा था, 'तुम्हारा पिता होना, जिंदगी के सबसे खूबसूरत किरदारों में से एक है. आज, तुम्हें एक समझदार, आत्मविश्वासी और बेहतरीन नौजवान के रूप में बड़ा होते देखकर, मेरा दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया है. बड़े सपने देखना जारी रखो, विनम्र रहो और हमेशा खुद पर विश्वास रखो.' अपने पिता की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, अरहान ने फिल्म एनिमल की स्टाइल में लिखा, 'अगले जन्म में आप बेटे बनना और मैं पिता, ताकि मैं आपको वह प्यार दे सकूं जो आपने मुझे दिया है.'

अरहान खान के बारे में

अरहान खान, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के इकलौते बेटे हैं. उनका जन्म 2002 में हुआ था. मलाइका और अरबाज के तलाक के बाद, अरहान अपनी मां के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों मिलकर अपने बेटे की देखभाल करते हैं. अरहान अपने यूट्यूब चैनल पर 'डंब बिरयानी' (Dumb Biryani) नाम का एक शो चलाते हैं.

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