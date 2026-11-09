IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के घर में भारत का 'महा-अटैक', 7 साल की बादशाहत खतरे में

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ सीरीज बचाने नहीं, बल्कि अपना 7 साल पुराना घरेलू दबदबा कायम रखने भी उतरेगी. हैमिल्टन में बारिश और नम पिच मेजबान टीम की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. न्यूजीलैंड लगातार 11 घरेलू वनडे द्विपक्षीय सीरीज जीत चुका है, लेकिन अब उसका यह सिलसिला टूटने की कगार पर है.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा.

भारतीय टीम के पास इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका है. वहीं न्यूजीलैंड के सामने घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती होगी. कीवी टीम ने 2019 के बाद से अपने घर में कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं गंवाई है. उसे पिछली बार भारत ने ही हराया था. तब से न्यूजीलैंड लगातार 11 घरेलू वनडे सीरीज जीत चुका है. अब टीम इंडिया एक बार फिर उसका यह रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है.

बारिश और नम पिच बढ़ाएगी मुश्किल

ऑकलैंड और वेलिंगटन में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिचों के बाद हैमिल्टन में भी बल्लेबाजों की परीक्षा हो सकती है. न्यूजीलैंड में लगातार बारिश और गीले मौसम के कारण पिचों को तैयार करने में परेशानी हुई है. तीसरे वनडे से एक दिन पहले सेडन पार्क के ग्राउंड स्टाफ को पिच तैयार करने के लिए सिर्फ आधा दिन मिला. इसके बाद बारिश ने दस्तक दे दी और भारतीय टीम को इनडोर अभ्यास करना पड़ा.

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कवर के नीचे रहने से पिच में नमी बढ़ने की आशंका है. मैच के दिन भी मौसम का पूर्वानुमान अच्छा नहीं है. ऐसे में टॉस की भूमिका सामान्य से ज्यादा अहम हो सकती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि ऐसी परिस्थितियों में कितना स्कोर सुरक्षित रहेगा. वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को पता होगा कि उसे किस रणनीति के साथ खेलना है.

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वेलिंगटन में भी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. वहां गेंद को गैप में खेलना आसान नहीं था. बल्लेबाजों को ढीली गेंदों पर आक्रामक होना पड़ा. भारत ने अपने 113 रनों में से 78 रन चौकों-छक्कों से बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड के 134 रनों में बाउंड्री से सिर्फ 60 रन आए थे. इससे साफ है कि ऐसी परिस्थितियों में रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को अलग रणनीति अपनानी पड़ रही है.

सात मैच में सिर्फ एक बार टॉस जीते सैंटनर

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के लिए टॉस भी परेशानी का सबब रहा है. भारत के इस दौरे पर खेले गए सात अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में वह सिर्फ एक बार टॉस जीत सके हैं. वह मुकाबला भी औपचारिकता वाला था, जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करके प्रयोग करना चाहता था. दिलचस्प बात यह है कि इन सातों मुकाबलों में टॉस का नतीजा टेल्स रहा है. ऐसे में अब सैंटनर की नजर टॉस पर भी होगी.

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न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जगह पर सवाल

न्यूजीलैंड के कुछ बल्लेबाजों के प्रदर्शन ने भी टीम की चिंता बढ़ाई है. चोटिल खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में मिले मौकों का फायदा नहीं उठा पाने वाले विल यंग, टिम साइफर्ट, हेनरी निकोल्स और यहां तक कि टॉम लैथम की जगह पर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, सीरीज के बीच टीम में बदलाव की संभावना नहीं है. न्यूजीलैंड चाहेगा कि इनमें से कोई बल्लेबाज बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाए.

भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा को टीम मैनेजमेंट सकारात्मक नजरिए से देख रहा.

इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्लेबाजों खासकर मध्यक्रम के खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने काफी परेशान किया है. हालांकि, टीम मैनेजमेंट इसे सकारात्मक रूप में देख सकता है. दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत के बल्लेबाजों को मुश्किल पिचों पर खेलने का अनुभव मिल रहा है. दुनिया के कई अन्य मैदानों पर वनडे क्रिकेट बेहद सपाट पिचों पर खेला जा रहा है. ऐसे में न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियों में मिली चुनौती भारतीय टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

भारत ने इस चुनौती के बावजूद सीरीज में दो मुकाबले जीते हैं. इससे टीम मैनेजमेंट का अपने खिलाड़ियों पर भरोसा और मजबूत हो सकता है. अब हैमिल्टन में तीसरे वनडे के साथ भारत के पास सीरीज जीतने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड के सामने अपने घरेलू मैदान पर लगातार 11 सीरीज जीतने के रिकॉर्ड को बचाने की चुनौती होगी.

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