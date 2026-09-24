गाजियाबाद में मॉल के बाहर सड़क पर खड़ी थी Audi, हटाने को कहा तो युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम में रोडरेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ सड़क पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि बीच सड़क पर Audi कार खड़ी करके कुछ युवक शराब पी रहे थे. वहां से गुजर रहे एक युवक ने गाड़ी हटाने को कहा, तो विवाद शुरू हो गया. Audi सवार युवकों ने पहले गाली-गलौज की और फिर युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. मामला इंदिरापुरम इलाके में हर्षा सिटी मॉल के पास का है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है.

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पीड़ित के मुताबिक, वह अपने एक दोस्त के साथ कार से जा रहा था. हर्षा सिटी मॉल के पास सड़क के बीच में एक Audi कार खड़ी थी. पीड़ित का कहना है कि उसने Audi सवार युवकों से सिर्फ गाड़ी हटाने के लिए कहा था. इसके बाद Audi में बैठे युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

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बात बढ़ी तो युवक कार से बाहर निकले और मारपीट करने लगे. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी सड़क पर उसका पीछा करते हुए उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीटते रहे. इस दौरान सड़क पर पड़े पत्थरों से भी उसके सिर पर वार किया गया, जिससे वह घायल हो गया.

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि Audi सवार युवक गाड़ी के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे. उसका आरोप है कि शराब के नशे में होने की वजह से ही उन्होंने विवाद शुरू किया और उसके साथ मारपीट की. हालांकि शराब पीने और नशे में होने का यह आरोप पीड़ित की ओर से लगाया गया है. पुलिस की जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी.

घटना के दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में सड़क पर कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बनाई गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे.

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इंदिरापुरम जैसे पॉश इलाके में सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. एक तरफ सड़क के बीच कार खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद है, तो दूसरी तरफ आरोप है कि गाड़ी हटाने की बात कहने पर युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. अब पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे रोडरेज मामले की तस्वीर साफ होगी.

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