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अफगानिस्तान पर हमले के बाद रूस ने PAK पर टेढ़ी की नजर, तालिबान बोला- इंशाअल्लाह... माकूल जवाब देंगे

पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक पर अफगानिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे बेशर्म आक्रमकता कहा है. तालिबान ने कहा है कि इंशाअल्लाह इसका माकूल जवाब दिया जाएगा. पाकिस्तान के इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है.

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अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा. (Photo: AP)
अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा. (Photo: AP)

पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है. गुरुवार तड़के पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में 10 जगहों पर हमले किए. पाकिस्तान ने कहा कि उसकी वायु सेना ने इन हमलों को अंजाम दिया है. इन जगहों का इस्तेमाल ड्रोन लॉन्च करने और उन्हें रखने के लिए किया जा रहा था. पाकिस्तान का दावा है कि इनमें से कुछ ड्रोन का इस्तेमाल एक दिन पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया था. काबुल ने कहा कि इन हमलों में चार आम नागरिक मारे गए. 

लेकिन इस बार रूस ने पाकिस्तान की इस हरकत पर नजर टेढ़ी की है. रूस प्राय: इन घटनाओं पर संतुलित प्रतिक्रिया देता है. लेकिन इस बार रूस ने इन घटनाओं की तीखी निंदा की है. 

इस बार रूस का बयान अफगानिस्तान स्थित रूसी दूतावास से आया है. 

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पाक को रूस की नसीहत

काबुल में स्थित रूसी दूतावास ने एक के बाद एक चार पोस्ट एक्स पर किए हैं. रूसी दूतावास ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की खबरों को लेकर बहुत चिंतित हैं.

रूसी दूतावास ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि हम दोनों पक्षों से टकराव से बचने और बातचीत के ज़रिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह करते हैं. 

रूस के दूतावास ने एक्स पर लिखा, "हम पूर्वी अफ़गानिस्तान में हवाई हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं. हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. हम सभी पक्षों से टकराव से बचने और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान करते हैं."

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माकूल जवाब देंगे इंशाअल्लाह

अफगानिस्तान ने कहा है कि इस हमले का सटीक जवाब दिया जाएगा. अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन बेशर्म आक्रामकता और उल्लंघनों के जवाब में एक निर्णायक रुख अपनाते हुए माकूल जवाब दिया जाएगा, इंशाअल्लाह.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा, "पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान के कंधार, पक्तिया और खोस्त प्रांतों में घुसपैठ की और हवाई बमबारी की. इस आपराधिक हमले में चार आम नागरिक शहीद हो गए. अफ़गानिस्तान का इस्लामिक अमीरात इन अंधाधुंध और कायरतापूर्ण हमलों की कड़ी निंदा करता है और इन्हें सभी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन तथा स्पष्ट आक्रामकता और अपराध मानता है."

अफगानिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान अपने लोगों को भरोसा दिलाता है कि पाकिस्तानी सैन्य शासन की इन बेशर्म आक्रामकता और उल्लंघनों के जवाब में एक निर्णायक रुख अपनाते हुए माकूल जवाब दिया जाएगा, इंशाअल्लाह.

ड्रोन भेजने की बात झूठी

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि इस तरह की लापरवाह आक्रामकता और ज़्यादती को सही ठहराने के लिए कल पाकिस्तानी सैन्य हलकों ने यह अफ़वाह फैलाई कि कथित तौर पर अफ़गानिस्तान से उनकी ओर ड्रोन उड़ाए गए थे. इसी तरह, उसने अपनी आंतरिक विफलताओं को सही ठहराने के बहाने एक बार फिर अफ़गान क्षेत्र पर हवाई हमला किया. इस तरह की लापरवाह, बेपरवाह और नफ़रत भरी हरकतें निस्संदेह अफ़गान राष्ट्र के गुस्से को भड़काती हैं, जिसके पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे. 

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