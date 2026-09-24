स्वदेशी कंपनी Mivi ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, 12,999 में मिलेंगे 30 हजार रुपये वाले फीचर्स!

Mivi One 5G Launch: भारत में ईयरफोन और स्पीकर के लिए पहचाना जाने वाला देसी ब्रांड Mivi अब स्मार्टफोन की दुनिया में उतर गया है. कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन Mivi One 5G लॉन्च कर दिया है. फोन की शुरुआती कीमत ₹12,999 है और इसमें 5G, Snapdragon प्रोसेसर, 6000mAh बैटरी और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरिएंस दिए जाने का दावा किया गया है. फोन की बिक्री 8 अक्टूबर से Flipkart पर शुरू होगी.

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Mivi One 5G की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसकी कीमत नहीं है. कंपनी ऐसे समय में स्मार्टफोन बाजार में आई है जब ₹15,000 के आसपास के फोन में लगभग हर ब्रांड एक जैसा फॉर्मूला अपना रहा है. दरअसल स्मार्टफोन की कीमतें तेजी से महंगी हो रही हैं. ऐसे में इस कंपनी ने आक्रामक कीमत रख कर लोगों को लुभाया है. Mivi ने यहां तक की बड़ी बैटरी, क्लीन सॉफ्टवेयर और Qualcomm की चिप को भी अपना हथियार बनाया है.

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₹12,999 में क्या मिलेगा?

Mivi One 5G तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत ₹12,999 है. 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल ₹14,999 में आता है, जबकि 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला टॉप मॉडल ₹16,499 का है. कंपनी के मुताबिक UPI पेमेंट या एक्सचेंज ऑफर के जरिए ₹1,000 तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है. ऐसे में शुरुआती मॉडल की प्रभावी कीमत ₹11,999 तक जा सकती है.

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फोन पांच रंगों में मिलेगा - ब्लू, बरगंडी, डार्क ब्लू, ग्रीन और पिंक.

Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा

Mivi One 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. यह 4nm प्रोसेस पर बनी चिप है और फोन में 5G कनेक्टिविटी देती है. कंपनी का फोकस यहां फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देने से ज्यादा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस और 5G को कम कीमत में उपलब्ध कराने पर दिखता है. फोन में 2.2GHz तक की क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Qualcomm Adreno GPU मिलता है.

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हालांकि यहां एक बात साफ है. Snapdragon नाम देखकर इसे पावरफुल गेमिंग फोन समझना सही नहीं होगा. यह एक बजट चिप है. नॉर्मल ऐप्स, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के काम के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर होगा.

6000mAh की बैटरी भी है खासियत

इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है. इस कीमत में बड़ी बैटरी अब नई बात नहीं है, लेकिन Mivi ने इसे फोन की मेन खूबियों में रखा है. बॉक्स में 18W चार्जर मिलता है. इस कीमत पर मार्केट में इस कंफिगरेशन के साथ कम ही स्मार्टफोन मार्केट में हैं. हालांकि 18W चार्जिंग आज के हिसाब से बहुत तेज नहीं कही जा सकती. 6000mAh बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में तेज चार्जिंग वाले फोन के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है.

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बड़ी स्क्रीन, लेकिन Full HD नहीं

Mivi One 5G में 6.75 इंच की बड़ी स्क्रीन है. यह HD+ LCD पैनल है और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और नॉर्मल इस्तेमाल को ज्यादा स्मूद बना सकता है. लेकिन इस फोन की कीमत कम रखने के लिए कंपनी ने यहां Full HD+ की जगह HD+ रिजॉल्यूशन चुना है.

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50MP कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का Samsung ISOCELL रियर कैमरा दिया गया है. इसके साथ 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. रियर कैमरे में PDAF और f/1.8 अपर्चर जैसी खूबियां भी हैं.

पेपर पर कैमरा सेटअप ठीक लगता है, लेकिन सिर्फ 50MP देखकर कैमरा क्वालिटी का फैसला नहीं किया जा सकता. इस कीमत वाले फोन में प्रोसेसिंग, लो-लाइट परफॉर्मेंस और वीडियो क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है. इन चीजों का सही फैसला इस्तेमाल और टेस्टिंग के बाद ही किया जा सकता है.

क्लीन Android एक्सपीरिएंस

Mivi One 5G Android 16 पर चलता है. कंपनी ने फोन में अनचाहे ऐप्स यानी ब्लोटवेयर को हटाने पर खास जोर दिया है. यह इस फोन की बड़ी खासियत हो सकती है, क्योंकि बजट सेगमेंट में कई फोन पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स के साथ आते हैं.

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कंपनी ने Android 18 तक अपग्रेड देने का वादा भी किया है.

अगर Mivi लंबे समय तक क्लीन और लाइट सॉफ्टवेयर एक्सपीरिएंस बनाए रखती है, तो यह फोन केवल स्पेसिफिकेशन के दम पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर अनुभव के कारण भी अलग पहचान बना सकता है.

Mivi के लिए असली चुनौती फोन बनाना नहीं, भरोसा बनाना है

Mivi करीब एक दशक से भारत में ऑडियो प्रोडक्ट बेच रही है. लेकिन स्मार्टफोन एक बिल्कुल अलग बाजार है. यहां ग्राहक कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर के साथ-साथ सर्विस सेंटर, सॉफ्टवेयर अपडेट और लंबे समय के भरोसे को भी देखता है.

इसी वजह से कंपनी ने Mivi Care+ भी पेश किया है. इसके तहत कंपनी खराब फोन को ग्राहक के घर से लेने और शिकायत के बाद सात दिनों के भीतर नया फोन देने की बात कह रही है. यह कदम खास तौर पर उस ग्राहक के लिए अहम हो सकता है जो किसी नए स्मार्टफोन ब्रांड पर पहली बार पैसा खर्च करने जा रहा है.

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