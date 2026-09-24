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रायबरेली में सपाइयों ने बुलडोजर से किया अखिलेश का स्वागत: सड़कों पर कार्यकर्ताओं का सैलाब

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू किया. बछरावां में कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया. सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

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अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे से गरमाई सियासत (Photo: ITG/Gaurav Gupta)
अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे से गरमाई सियासत (Photo: ITG/Gaurav Gupta)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना प्रचार अभियान गुरुवार को रायबरेली से शुरू किया. अखिलेश यादव लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुरूवा टोल प्लाजा के पास अपनी पीडीए बस में सवार होकर PDA रथ यात्रा पर निकले.  लखनऊ से निकलते वक्त मोहनलालगंज और रायबरेली के बछरावां क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. बछरावां में सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की और मालाएं पहनाईं. अखिलेश ने बस से ही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और राज्य में अपनी चुनावी यात्रा का आगाज किया. 

रायबरेली की सीमा में प्रवेश करते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ज़ोरदार स्वागत किया. चुरूवा बॉर्डर से लेकर बछरावां कस्बे तक सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा. समर्थकों ने 'अखिलेश यादव' और 'मुलायम सिंह यादव' के समर्थन में जमकर नारेबाज़ी की. बछरावां में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर अपने नेता का अभिनंदन किया. कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव की एक झलक पाने और उनका स्वागत करने के लिए ज़बरदस्त उत्साह देखा गया, जिससे पूरा माहौल सपा के रंग में रंगा नजर आया.

रथ यात्राओं का पुराना इतिहास और जबरदस्त स्वागत

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समाजवादी पार्टी की राजनीति में रथ यात्राओं से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का पुराना इतिहास रहा है. पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हमेशा रथ यात्राओं के जरिए जनता तक पहुंचते रहे हैं. रायबरेली जाने से पहले मोहनलालगंज में रुकने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और मालाओं के साथ अपने नेता अखिलेश यादव का स्वागत किया. इस दौरान सड़कों पर सपाइयों का सैलाब देखने को मिला. 

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अखिलेश यादव के 'कृष्ण' वाले पोस्टर 

रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे के बीच सपा नेताओं द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर सियासत गरमा गई है. इन पोस्टरों में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है. इस पोस्टर को लेकर भाजपा निशाना साधा है. 

सपा की PDA यात्रा पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

सपा की यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करता है. कांग्रेस भी बैठकों और संगठन निर्माण में जुटी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संसदीय चुनावों की तरह उम्मीदवार तय होने और सीट-शेयरिंग का समझौता होने के बाद ही सही समय पर नेता एक मंच पर आएंगे. 

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