नाबालिग लड़की का Video वायरल करने वाला मोबाइल पुलिस के कब्जे में... समस्तीपुर SP ने बताई पूरी कहानी

बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक के मोबाइल में यह वीडियो मिला था. पुलिस ने उस मोबाइल को सीजर लिस्ट में शामिल करते हुए जब्त कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इसी मोबाइल से वीडियो किसी शख्स को भेजा गया था, जिसके बाद यह धीरे-धीरे वायरल हुआ.

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समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि 23 सितंबर की रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को यह वीडियो मिला था. वीडियो तेजी से शेयर हो रहा था. इसमें तीन-चार लोग एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने रात करीब 11 बजे के बाद से ही कार्रवाई शुरू कर दी. वीडियो की जांच के साथ घटनास्थल की पहचान की.

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6 घंटे में चारों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रही लड़की प्रथम दृष्टया नाबालिग लग रही थी. उसकी पहचान की पुष्टि होने से पहले ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारी के बयान पर कर्पूरी ग्राम थाने में केस दर्ज किया गया. इसमें बीएनएस, पोक्सो और आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

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पुलिस ने घटनास्थल के तौर पर जगतसिंहपुर के बांध के आसपास जाने वाली सड़क की पहचान की. इसके बाद रात में ही आरोपियों की पहचान कर ली गई. जानकारी मिलने के करीब 6 घंटे के भीतर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार, राहुल कुमार, राम बाबू सहनी और अवधेश पासवान के रूप में हुई है. इनमें तीन जगतसिंहपुर और एक बिजौलिया गांव का रहने वाला है.

15 सितंबर के आसपास की बताई जा रही घटना

एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना करीब एक सप्ताह पुरानी है और संभवतः 15 सितंबर की है. हालांकि वीडियो 23 सितंबर की रात करीब 10:30 से 10:45 बजे के बीच पुलिस के संज्ञान में आया और इसके बाद तेजी से कार्रवाई की गई. पुलिस ने बताया कि एक आरोपी के मोबाइल से वीडियो किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया था. इसके बाद यह वायरल हुआ. पुलिस ने वीडियो वाले मोबाइल को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

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नाबालिग की पहचान उजागर न करने की अपील

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पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला कोई वीडियो, पोस्ट या कंटेंट शेयर न करें. पुलिस ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत इस तरह की कार्रवाई अपराध की श्रेणी में आती है.

पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी के पहले शराब से जुड़े मामले में जेल जाने की जानकारी भी सामने आई है. सभी आरोपियों और उनके परिवारों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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