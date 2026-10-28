scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बावरिया बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई में एक लाख रुपये का इनामी धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी मारा गया है. गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

Advertisement
X
3 पुलिसकर्मी घायल.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
3 पुलिसकर्मी घायल.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी घायल हो गया. आनन-फानन में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

दरअसल, यह मुठभेड़ एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच हुई. पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी बावरिया गिरोह का कुख्यात बदमाश था. उस पर गाजियाबाद और मेरठ पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया गया था.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में पत्नी के जिम ट्रेनर से प्रेम संबंध... पता चलते ही फ्लैट बदलने की तैयारी में था पति, तभी प्रेमी ने कर दिया अटैक

सम्बंधित ख़बरें

Ghaziabad: Wife's gym trainer lover attacks husband after affair exposed, two arrested.
पत्नी के अफेयर का पता चलते ही मकान बदलने वाले पति पर जिम ट्रेनर ने किया हमला
Husband Stabs Wife and Gym Trainer
पत्नी के जिम ट्रेनर से प्रेम संबंध, पति बना कांटा तो कर दिया अटैक
Fake Lawrence Bishnoi Gang Member arrest
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर देता था धमकी, 20 साल का युवक गिरफ्तार
गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट-4 स्थित सर्वो सेलिब्रेशन होटल में आग लग गई. (Photo: ITG)
गाजियाबाद: साहिबाबाद के होटल में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची
BJP MLA Nand Kishore Gurjar. (Photo: ITG)
लोनी साइकिल वितरण विवाद: BJP विधायक ने अखिलेश के खिलाफ दी तहरीर

पुलिस के अनुसार, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पर गाजियाबाद पुलिस ने 50 हजार रुपये और मेरठ पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा था. इस तरह उसकी गिरफ्तारी पर कुल एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.  निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

आधिकारिक बयान का इंतजार

Advertisement

इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने की. मामले में मुठभेड़ की परिस्थितियों और अन्य विवरणों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना होगा आसान, शाहबेरी में नाले के ऊपर बनेगी 12 मीटर चौड़ी सड़क

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'Bring Back Ballot' इंस्टाग्राम अकाउंट बैन करने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और मेटा से मांगा जवाब |
    Love Gill Breakdown: 'सांसें बंद हो रही हैं', बिलखकर रोईं लव गिल, खोई सुध-बुध, हालत देख स्काउट की GF काशवी के निकले आंसू |
    43 लाख वोटर शिफ्टेड कैसे? दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब |
    जीजा-साली के इश्क का चढ़ा परवान, फिर हुआ खून, पत्नी की हत्या के आरोप में दोनों अरेस्ट |
    पत्नी- हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है... पति ने दिया ये जवाब, पढ़िए Viral चुटकुले ! |
    INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा |
    Flipkart पर ₹45 हजार सस्ता हुआ Samsung का ये फोन, कीमत में भारी कटौती! |
    दिवाली से पहले अहमदाबाद में 45 हजार किलो मावा जब्त, कीमत 76 लाख रुपये |
    UP में महिला पुलिसकर्मियों के लिए करवाचौथ का बड़ा तोहफा! बिना अर्जी मिलेगी छुट्टी
    Advertisement