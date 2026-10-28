गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बावरिया बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी घायल हो गया. आनन-फानन में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

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दरअसल, यह मुठभेड़ एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच हुई. पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी बावरिया गिरोह का कुख्यात बदमाश था. उस पर गाजियाबाद और मेरठ पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया गया था.

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पुलिस के अनुसार, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पर गाजियाबाद पुलिस ने 50 हजार रुपये और मेरठ पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा था. इस तरह उसकी गिरफ्तारी पर कुल एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

#WATCH | Ghaziabad, UP: Bawariya gang criminal Dharmendra alias ‘Tiddi’, carrying a bounty of Rs 1 lakh, was killed in an encounter with a Crime Branch team led by the ADCP (Crime) in the Niwari police station area. Three police personnel were also injured in the encounter. (Source: Crime Branch, Ghaziabad) — ANI (@ANI) October 28, 2026

आधिकारिक बयान का इंतजार

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इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने की. मामले में मुठभेड़ की परिस्थितियों और अन्य विवरणों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.

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