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जीजा-साली के इश्क का चढ़ा परवान, फिर हुआ खून, पत्नी की हत्या के आरोप में दोनों अरेस्ट

रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र में जेबा परवीन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, जेबा के पति गुलाम सरवर उर्फ राजन और उसकी साली नेहा परवीन के बीच कथित प्रेम संबंध थे. इसी विवाद के चलते दोनों ने जेबा की हत्या की. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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जेबा हत्याकांड में पति और साली गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
जेबा हत्याकांड में पति और साली गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

झारखंड के रामगढ़ जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत की जांच में पुलिस के सामने ऐसा मामला आया, जिसने रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. कुजू थाना क्षेत्र के रोशन नगर में 17 अक्टूबर को 34 वर्षीय जेबा परवीन का शव उनके ही घर में मिला था. शुरुआत में पुलिस के सामने यह सवाल था कि घर में अकेली मौजूद जेबा की मौत किन परिस्थितियों में हुई. अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए उनके पति गुलाम सरवर उर्फ राजन और उनकी बहन नेहा परवीन को गिरफ्तार किया है.

पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध थे और इसी विवाद के चलते जेबा की हत्या की गई. यह मामला रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र के रोशन नगर का है. 17 अक्टूबर की देर शाम जेबा परवीन का शव उनके घर में मिला. उस समय घर में वह अकेली थीं. उनका 14 वर्षीय बेटा और 12 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे, जबकि उनके पति गुलाम सरवर किसी काम से रांची गए हुए थे.

घटनास्थल की स्थिति देखकर शुरुआत में पुलिस के सामने कई सवाल थे. घर में लूटपाट जैसी कोई घटना सामने नहीं आई थी. ऐसे में यह भी सवाल उठा कि कहीं गिरने से सिर में चोट लगने के कारण तो जेबा की मौत नहीं हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके. जेबा के भाई ने 18 अक्टूबर को कुजू थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी.

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एसपी ने बनाई एसआईटी, एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत

मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ के एसपी मुकेश लूनायत ने रामगढ़ एसडीपीओ आलोक रंजन के नेतृत्व में विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया. जांच के दौरान रांची से आई फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. जेबा के शव का पोस्टमार्टम भी मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराया गया. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस का शक जेबा के पति गुलाम सरवर और उनके पारिवारिक संबंधों की ओर गया.

पुलिस के मुताबिक, जेबा के पति गुलाम सरवर उर्फ राजन, उम्र 37 वर्ष, ने जांच के दौरान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन जब पुलिस ने मामले से जुड़े पहलुओं की गहराई से जांच की और गुलाम सरवर तथा नेहा परवीन से पूछताछ की, तो कथित हत्या की पूरी कहानी सामने आई. रामगढ़ के एसडीपीओ आलोक रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुलाम सरवर और उसकी साली नेहा परवीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध थे. पुलिस के अनुसार, इस रिश्ते को लेकर घर में अक्सर विवाद और नोकझोंक होती थी. इसी तनाव के चलते दोनों ने जेबा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

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पुलिस का आरोप है कि वारदात के दौरान जेबा का सिर दीवार पर बार-बार पटका गया, जिससे उनकी मौत हो गई. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है. हालांकि, यह पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने आया विवरण है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी.

एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि मामले का खुलासा होने के बाद गुलाम सरवर और नेहा परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में पुलिस की जांच का अहम हिस्सा यह पता लगाना था कि घर में अकेली मिली जेबा की मौत किन परिस्थितियों में हुई. शुरुआती सवालों और घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस ने परिवार के भीतर चल रहे विवाद को जांच का केंद्र बनाया. एसआईटी, एफएसएल टीम और पोस्टमार्टम से जुड़ी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की.

मामा ने कहा, दोनों को मिलनी चाहिए सजा

जेबा परवीन की मौत से उनके परिवार में दुख का माहौल है. उनके मामा मोहम्मद संजर ने कहा कि अगर दोनों ने ऐसा काम किया है, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए. परिवार ने इस मामले में न्याय की मांग की है. इस दर्दनाक घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जेबा के दो बच्चे अब मां के साये से दूर हो गए हैं. उनका 14 वर्षीय बेटा और 12 वर्षीय बेटी मां की मौत के बाद सदमे में हैं. परिवार के मुताबिक, दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक महिला की संदिग्ध मौत से शुरू हुई यह जांच अब हत्या के आरोपों और दो गिरफ्तारियों तक पहुंच गई है. पुलिस के अनुसार, कथित प्रेम संबंध और पारिवारिक विवाद इस वारदात की वजह बने. अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपों और सबूतों की जांच होगी.
 

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