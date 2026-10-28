scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Love Gill Breakdown: 'सांसें बंद हो रही हैं', बिलखकर रोईं लव गिल, खोई सुध-बुध, हालत देख स्काउट की GF काशवी के निकले आंसू

बिग बॉस 20 में लव गिल का ब्रेकडाउन हुआ है. स्काउट के उन्हें नॉमिनेट करने से वो खफा हैं. लव को बिलखकर रोता हुआ देखकर फैंस का दिल टूट गया है.

Advertisement
X
लव गिल फूट-फूटकर रोई (Photo: Screengrab)
लव गिल फूट-फूटकर रोई (Photo: Screengrab)

बिग बॉस 20 में बीते वीकेंड का वार यूट्यूबर स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी ने आकर लव गिल की क्लास लगाई. काशवी ने कहा कि लव ने स्काउट को अपने जाल में फंसाया, उसे मैन्युपुलेट किया. गेमर को लव से दूर रहने की साफ हिदायत दी. गर्लफ्रेंड की बात सुनकर एक तरफ स्काउट ने एक्ट्रेस से दूरी बना ली. वहीं यूट्यूबर से दूर होकर लव बिखर गई हैं. वो शो में बस रो रही हैं. स्काउट से सवाल पूछ रही हैं. 

लव का ब्रेकडाउन
अपकमिंग एपिसोड में लव का इमोशनल ब्रेकडाउन होगा. नॉमिनेशन टास्क में स्काउट ने लव को नोमिनेट किया था. ये देखकर लव टूट गई हैं. जिस स्काउट ने एक वक्त उनके साथ रहने, हमेशा साथ देने का वादा किया था. वही अब उन्हें गेम में घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट कर रहा है. स्काउट का ये यू-टर्न लव गिल के पल्ले नहीं पड़ा. वो रोने लगीं. नॉमिनेशन के दौरान वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाईं.

लव बिलख-बिलखकर रोने लगीं. वो कहती हैं- मेरी तरफ से जितने भी एफर्ट थे, 100 प्रतिशत जैनुअन और रियल थे. उसमें कुछ भी फेक नहीं था. मुझे बहुत बुरा लगा. अगर अपनी फीलिंग्स को अंदर रख रही हूं, रो नहीं रही हूं तो मेरी सांसें बंद हो रही हैं. मैं क्या करूं. मुझे कह रहे हैं कि मत बात कर. मेरे दिल में वो चीज नहीं बदलेगी. मैं चाहती हूं तू जीते. सभी कह रहे हैं कि बात मत कर. मैंने 50 दिन साथ बिताए हैं. तू मुझे 1-2 दिन तो दे. मैं रोबोट नहीं हूं.

सम्बंधित ख़बरें

Arijit Singh Qazi Touqeer
अरिजीत सिंह के सफर पर बोले काजी तौकीर, बिग बॉस में किया खुलासा
Salman Khan, Bigg Boss
सलमान It's Done Bro... 19 साल की होस्टिंग पर भारी पड़े रोहित शेट्टी!
love gill was in love with 55 year old already married gurpreet ghuggi
Love Gill Controversy: 55 साल के शादीशुदा एक्टर संग अफेयर, 5 करोड़ लेकर कराया अबॉर्शन? चर्चा में लव गिल का पुराना विवाद
Transgender actress Shubhi Sharma
'रोल छीन लो, वन नाइट स्टैंड नहीं करूंगी', ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, आधी रात को हुई डिमांड!
Rohit Shetty, Amrapali Dubey
'बेवकूफ लग रही', काशवी को भाभी कहने पर भड़के रोहित शेट्टी
Advertisement

लव को यूं फूट-फूटकर रोते हुए अपने जज्बात बताते देखकर आम्रपाली दुबे रोने लगीं. स्काउट ने अपना सिर झुका लिया. घरवाले लव की हालत देखकर इमोशनल नजर आए.

काशवी भी हुईं इमोशनल
इंटरनेट पर ये वीडियो देखकर फैंस लव के सपोर्ट में आए हैं. स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी की क्लिप भी वायरल हो रही है. लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो लव को रोते हुए देखकर इमोशनल हो गईं. वीडियो में काशवी अपने आंसू पोछते हुए दिखीं. फैंस को उम्मीद है इस वीकेंड का वार सलमान खान इस मैटर को सॉल्व करेंगे.

काशवी के शो में आने के बाद से पूरी गलती लव गिल पर शिफ्ट हो गई है. एकतरफा ओपिनियन बनने लगे हैं. यूजर्स का मानना है जितनी गलती लव की है, उतने ही गलत स्काउट भी हैं. इसलिए दोनों को कॉलआउट किया जाना चाहिए था. लव के भी घरवालों को बुलाना चाहिए था. अब देखना होगा मेकर्स और सलमान लव-स्काउट के इस मैटर को क्या मोड़ देते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Love Gill Breakdown: 'सांसें बंद हो रही हैं', बिलखकर रोईं लव गिल, खोई सुध-बुध, स्काउट की GF काशवी के निकले आंसू |
    43 लाख वोटर शिफ्टेड कैसे? दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब |
    जीजा-साली के इश्क का चढ़ा परवान, फिर हुआ खून, पत्नी की हत्या के आरोप में दोनों अरेस्ट |
    पत्नी- हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है... पति ने दिया ये जवाब, पढ़िए Viral चुटकुले ! |
    INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा |
    Flipkart पर ₹45 हजार सस्ता हुआ Samsung का ये फोन, कीमत में भारी कटौती! |
    दिवाली से पहले अहमदाबाद में 45 हजार किलो मावा जब्त, कीमत 76 लाख रुपये |
    UP में महिला पुलिसकर्मियों के लिए करवाचौथ का बड़ा तोहफा! बिना अर्जी मिलेगी छुट्टी |
    'धुरंधर’ देखिए, भारत की ताकत समझिए!' चीन से बॉर्डर पर तनातनी के बीच मंत्री का बड़ा बयान |
    Karwa Chauth 2026: दिल्ली-NCR-मुंबई, जानें आपके शहर में कल कितने बजे दिखेगा करवा चौथ का चांद
    Advertisement