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पत्नी- हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है... पति ने दिया ये जवाब, पढ़िए Viral चुटकुले !

रोज कुछ मिनट हंसने और मजेदार जोक्स पढ़ने की आदत आपको तनाव से राहत देने में मदद कर सकती है. इससे मन हल्का रहता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>बाप बेटे ने मिलकर बड़ी मुश्किल से,
सास बहु का झगड़ा शांत करवाया.
तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिलाया,
तीसरी लहर आ गई,
तीसरी लहर आ गई...!

 

>पत्नी- हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है,
लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा.
पति- अरे उसमे डॉक्टर को क्या बताना.
वो तो जितना है उतना दुखेगा ही.
बस तब से ही पति का पूरा बदन दुःख रहा है!!!

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>फादर- अगर इस बार तुम इम्तिहान मे फैल हुए तो,
मुझे पापा मत कहना।
इम्तिहान के बाद,
फादर- How is Your Result?
सन- दिमाग का दही मत करिए,
बाबूलाल... बाप कहलाने का हक खो चूका है!

 

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>डॉक्टर ने आदमी से पुछा,
क्या आप का और आपकी बीवी का खून एक ही है?
आदमी ने कहा,
क्यों नही? ज़रूर होगा! पचास,
साल से मेरा ही खून जो पी रही है..!

 

>पति- अल्लाह ने तुम्हें 2 आंखे दी हैं,
चावल से पत्थर नही निकाल सकती?
पत्नी- अल्लाह ने तुम्हे 32 दांत दिए है.
2-4 पत्थर नही चबा सकते?

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>प्रिंसिपल टीचर से कल बच्चों से 100 रुपए मंगवाना.
टीचर- बच्चों कल 200 रुपए लेकर आना.
बच्चे मम्मी, टीचर ने 500 रुपए मंगवाए है.
स्कूल फंक्शन है.
मम्मी कल मुन्ना का स्कूल फंक्शन है.
1000 रूपए मंगवाए है.
पापा- कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है!!!

 

>पत्नी- अजी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते ?
पति- अरे पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ ले जाता है क्या ?

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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