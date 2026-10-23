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पति-पत्नी की खौफनाक करतूत का खुलासा, प्रेमी की गला दबाकर हत्या की, फिर झाड़ियों में फेंका शव

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी प्रीति और उसके पति कमलेश ने मिलकर कयूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी. 16 अक्टूबर को झाड़ियों में मिले शव की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और घरेलू विवाद की बात सामने आई है.

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हत्या के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
हत्या के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला सामने आया है, जिसका अंत एक युवक की हत्या के साथ हुआ. पुलिस के मुताबिक, पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला के प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए. कई दिन बाद झाड़ियों में मिले अज्ञात युवक के शव की जांच करते हुए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है. 16 अक्टूबर को इलाके में झाड़ियों के बीच एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी.

पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई तो मृतक की पहचान कयूम के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच की. जांच के दौरान सामने आया कि कयूम का प्रीति नाम की महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी रिश्ते को लेकर महिला और उसके पति के बीच विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, प्रीति का कयूम के साथ प्रेम प्रसंग था. जब इस रिश्ते की जानकारी उसके पति कमलेश को हुई तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. पुलिस की जांच में सामने आया कि इसी विवाद के बाद मामला हत्या तक पहुंच गया.

झाड़ियों में मिले शव से खुला राज

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पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर को कयूम प्रीति के घर पहुंचा था. आरोप है कि उस दौरान वह प्रीति के साथ जबरदस्ती कर रहा था. इसी बीच कमलेश और उसकी पत्नी प्रीति ने मिलकर कयूम की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस अब इस घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, कयूम की हत्या करने के बाद आरोपी पति-पत्नी ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया. इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए. 16 अक्टूबर को शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक की पहचान होने पर मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं.

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पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार 

जांच के दौरान पुलिस को मृतक के प्रेम प्रसंग और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद की जानकारी मिली. इसी आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हुसैनगंज पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी कमलेश और उसकी पत्नी प्रीति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने मिलकर कयूम की हत्या की थी और फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था. फिलहाल, पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. प्रेम प्रसंग, पति-पत्नी के बीच विवाद और 12 अक्टूबर को हुई वारदात को लेकर सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. 16 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की पहचान से शुरू हुई जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है.
 

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