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KKR के नए कप्तान होंगे रिंकू सिंह? UPT20 में मेरठ को दिलाई ट्रॉफी, 10 में से 9 मुकाबलों में दर्ज की जीत

केकेआर की टीम को आने वाले सीजन के लिए नए कप्तान की तलाश है. रिंकू सिंह ने बतौर कप्तान खुद को साबित किया है. रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ की टीम ने यूपी टी20 लीग का खिताब जीत लिया है.

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रिंकू सिंह ने बतौर कप्तान किया कमाल. (PHOTO: PTI)
रिंकू सिंह ने बतौर कप्तान किया कमाल. (PHOTO: PTI)

यूपी टी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स को अपनी कप्तानी में चैम्पियन बनाने के बाद रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया.

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को रिंकू सिंह को लेकर एक अहम सलाह दी है. रैना के मुताबिक अब केकेआर की टीम को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और रिंकू सिंह को टीम की कमान सौंप देनी चाहिए.

अजिंक्य रहाणे के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद केकेआर की टीम नया कप्तान ढूंढ रही है. साल 2026 के आईपीएल सीजन में रिंकू टीम के उप-कप्तान थे. रैना का मानना है कि फ्रेंचाइजी को अब रिंकू पर भरोसा जताते हुए उन्हें मौका देना चाहिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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10 में से 9 मैचों में मिली जीत

उत्तर प्रदेश टी20 लीग के फाइनल मुकाबले में रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मावेरिक्स ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. इस एकतरफा जीत के साथ ही मेरठ मावेरिक्स ने खिताब अपने नाम कर लिया. पूरे टूर्नामेंट में मेरठ का दबदबा देखने को मिला, जहां टीम ने अपने 10 में से 9 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की.

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मेरठ ने बनाए थे 203 रन

फाइनल मुकाबले में भले ही कप्तान रिंकू सिंह का बल्ला खामोश रहा, लेकिन टीम के सलामी बल्लेबाज दिव्यांश जोशी ने मैदान पर रनों का तूफान ला दिया. दिव्यांश ने महज 40 गेंदों में 105 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेली. उनकी इस बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर मेरठ मावेरिक्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

204 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ फाल्कन्स की टीम मावेरिक्स की धारदार गेंदबाजी के आगे पस्त नजर आई. दबाव में बिखरी लखनऊ की टीम 16 ओवरों में महज 109 रनों पर ही ढेर हो गई. मेरठ के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही लखनऊ के बल्लेबाजों को बांधकर रखा और टीम को एक यादगार खिताबी जीत दिला दी.

साल 2018 से KKR के साथ जुड़े रिंकू ने इस सीजन में भी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. 2023 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ लगातार 5 छक्के जड़कर मैच जिताने वाले रिंकू अब एक मैच फिनिशर के साथ-साथ खुद को एक बेहतरीन कप्तान के रूप में भी साबित कर चुके हैं.

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