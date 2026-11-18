Uttar Pradesh News: मैनपुरी के बरनाहल में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह यादव की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने पहुंचीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की फोन टैपिंग, चुनाव आयोग, एसआईआर, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. मथुरा की राजनीति पर तंज कसते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राम का चंदा लूटने वाले अब कृष्ण का चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 2027 के चुनावों को लेकर गठबंधन की जीत का भरोसा भी जताया.

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मथुरा की राजनीति और चंदे के मुद्दे पर सरकार को घेरा

मथुरा की राजनीति और भाजपा के 'राधे-राधे कमल खिलादे' नारे पर तंज कसते हुए डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा का कमल अब मुरझा रहा है, इसलिए फूल खिलाने के लिए राधा मां का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त और राम मंदिर के चंदे में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राम का चंदा लूटने वाले अब कृष्ण का चंदा लूटने की तैयारी कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं.

फोन टैपिंग, चुनाव आयोग और एसआईआर पर उठाए सवाल

राहुल गांधी की फोन टैपिंग के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और यह मुद्दा संसद में भी उठ चुका है. उन्होंने भाजपा पर ऐसी कार्रवाइयों को सामान्य राजनीतिक तरीका बनाने का आरोप लगाया. इसके अलावा चुनाव आयोग और एसआईआर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने वोटों की गिनती, नाम हटाने और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से तुलना का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकारी संसाधनों और पैसे के इस्तेमाल पर भी सरकार की घेराबंदी की.

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2027 चुनाव, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार विफल

आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव और गठबंधन पर डिंपल यादव ने स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, जबकि सपा ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है और गठबंधन की जीत तय है.

देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने निजीकरण, सरकारी नौकरियों में कटौती, पेंशन, पेपर लीक और शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर सरकार को विफल बताया. साथ ही उन्होंने बदहाल सरकारी अस्पतालों पर चिंता जताते हुए कहा कि कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही निजी अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

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