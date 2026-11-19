प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से हिंदुओं से अपने घरों के बाहर भगवा ध्वज लगाने की अपील की. उन्होंने सनातन संस्कृति और जीवन में भगवान राम के आदर्शों को अपनाने की बात कही. इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए अपने आगामी वृंदावन दौरे की जानकारी दी. उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम लेते हुए मथुरा जाने का भरोसा भी जताया.

और पढ़ें

घरों के बाहर भगवा ध्वज लगाने की अपील

मंच से श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यहां से एक बात जरूर लेकर जाएं और अपने घर के बाहर भगवा झंडा जरूर लगाएं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके चार घर भी होते हैं तो हरे रंग का झंडा नजर आता है, लेकिन हमारा पूरा गांव होता है तब भी भगवा नजर नहीं आता.

जीवन में राम के आदर्श और तिलक जरूरी

धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि केवल खुद को सनातनी कह देने से कोई सनातनी नहीं हो जाता. इसके लिए माथे पर तिलक, मुंह में रामायण की चौपाइयां, जय श्रीराम के नारे और जीवन में भगवान राम जैसा आदर्श होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि घर के बाहर भगवा ध्वज लगा होगा, तो आपके द्वार पर हनुमान जी भी खड़े होंगे.

Advertisement

काशी और मथुरा को लेकर दिया बयान

कथावाचक ने काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले मथुरा में कन्हैया लाल बैठेंगे और फिर काशी में भोलेनाथ बैठेंगे. उन्होंने बताया कि वह 21 तारीख को वृंदावन जा रहे हैं और वहां बांके बिहारी के दरबार में अर्जी लगाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में वह मथुरा भी जाएंगे.

राजा भैया का नाम लेकर कही यह बात

धीरेंद्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि वह मथुरा अकेले नहीं जाएंगे. उन्होंने कुंडा के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम लेते हुए कहा कि उनके नाम में राम जी का नाम है. उन्होंने भरोसा जताया कि जब गुरुजी जाएंगे, तो पक्का राजा भैया भी मथुरा जाएंगे. अंत में उन्होंने काशी में भोलेनाथ के बैठने पर जाने को लेकर भी श्रद्धालुओं से बात की.

---- समाप्त ----