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10 किलो चांदी, 5 लाख कैश... और बंधक परिवार: जब मिर्च के धुएं से सहम उठा सद्दाम का घर, गाजियाबाद लूटकांड की कहानी

भोजपुर के कलछीना गांव में बदमाशों ने मिर्च जलाकर धुआं फैलाया. मकान का दरवाजा खुलते ही 5-6 बदमाश सद्दाम के घर में घुस गए और परिवार को दो घंटे बंधक बनाकर जेवर-नकदी लूट ली. विरोध पर महिला पर धारदार हथियार से वार भी किया. पुलिस सीसीटीवी जांच कर रही है.

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लूट के बाद सदमे में परिवार (Photo- ITG)
लूट के बाद सदमे में परिवार (Photo- ITG)

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना में आधी रात एक मकान में घुसे 5-6 बदमाशों ने परिवार को करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित परिवार के मुताबिक, बदमाशों ने पहले मकान के बाहर मिर्च को कपड़े में बांधकर आग लगा दी. जिससे मिर्च का धुआं पूरे घर में फैल गया और मिर्च के धुएं के घर के अंदर भरने से परिवार के लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी और सांस लेने में परेशानी होने लगी. बच्चों ने घर में आग लगने की बात कही, जिसके बाद घर में मौजूद महिला ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, बाहर मौजूद बदमाश जबरन घर में घुस आए.

आपको बता दें कि कलछीना निवासी पीड़ित सद्दाम अपनी पत्नी अफरोजी और छह बच्चों के साथ कमरे में सो रहे थे. महिला के दरवाजा खोलते ही बदमाशों ने परिवार को घेर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने सद्दाम के हाथ बांध दिए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. महिला के मुताबिक, बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया. बचाव के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई.

इसके बाद बदमाशों ने घर में रखी नकदी और चांदी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी. महिला का आरोप है कि बदमाशों ने कहा कि उन्हें घर में 10 किलो चांदी और पांच लाख रुपये रखे होने की जानकारी मिली है. परिवार ने ऐसी किसी रकम और चांदी के घर में होने से इनकार किया, लेकिन बदमाशों ने घर का सामान खंगालना शुरू कर दिया.

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पीड़िता के मुताबिक, बदमाश उसके कानों से कुंडल, उंगलियों से अंगूठी, हाथों के कड़े और बेटी की शादी के लिए रखे गए जेवरात के अलावा घर में मौजूद नकदी और अन्य सामान भी लूटकर ले गए. परिवार का आरोप है कि बदमाश करीब दो घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रहे. वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलने पर भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से जानकारी लेने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस बदमाशों की पहचान और घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. वारदात के बाद से सद्दाम का परिवार दहशत में है.

इस पूरे मामले में एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है. इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच शुरू की गई है. पुलिस के अनुसार जल्द ही घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा.

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