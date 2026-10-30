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बुलंदशहर में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौत, दादी की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के छतारी कस्बे में देर रात एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान अचानक ढह गया. हादसे के वक्त परिवार के तीन सदस्य मकान के अंदर मौजूद थे और मलबे में दब गए. रेस्क्यू टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान चाचा और भतीजे की मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल दादी का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

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मलबे में बदल गया दो मंजिला मकान. (Photo: Screengrab)
मलबे में बदल गया दो मंजिला मकान. (Photo: Screengrab)

रात का वक्त था. परिवार के लोग अपने घर में थे. तभी अचानक दो मंजिला निर्माणाधीन मकान भरभराकर नीचे आ गिरा. कुछ ही पलों में घर मलबे के ढेर में बदल गया. अंदर मौजूद परिवार के तीन लोग उसके नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई. इसके बाद एक-एक कर रेस्क्यू टीमें पहुंचने लगीं.

यह हादसा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में हुआ. मलबे में दबे तीनों लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चाचा और भतीजे को बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. वहीं, उनकी दादी गंभीर रूप से घायल हैं. उनका इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

घटना छतारी थाना क्षेत्र की है. यहां एक दो मंजिला मकान का निर्माण चल रहा था. देर रात अचानक मकान ढह गया. मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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bulandshahr chhatari under construction house collapse uncle nephew killed

मकान के मलबे में परिवार के तीन सदस्य दबे थे. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल विभाग को भी बुलाया गया. इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ.

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यह भी पढ़ें: जयपुर में भरभराकर गिरी 60 फीट ऊंची पहाड़ी, हजारों टन मलबे में दबे 2 मजदूर, एक लापता

मलबे में तीन लोगों के दबे होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया. मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंचीं. इनके अलावा एमडीआरएफ और मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल की टीमें भी आ गईं. मलबा हटाने और उसके नीचे दबे लोगों तक पहुंचने में टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. तीनों लोगों को बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

हादसे में घायल तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान चाचा और भतीजे की मौत हो गई. परिवार की दादी की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से इलाके में मातम पसरा है.

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तीन लोगों को बाहर निकालने के बाद भी रेस्क्यू टीमों ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान चलाया. प्रशासन को आशंका थी कि कहीं मलबे के नीचे कोई और व्यक्ति तो नहीं दबा है. इसी वजह से आसपास के मलबे को भी जांचा गया. मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. एडीएम वित्त एवं राजस्व अभिषेक सिंह ने भी घटनास्थल से जुड़ी जानकारी दी.

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इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्माणाधीन दो मंजिला मकान अचानक कैसे ढह गया? क्या निर्माण में कोई तकनीकी खामी थी, क्या मकान की बनावट में कोई कमी थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? फिलहाल मकान गिरने की असल वजह सामने नहीं आई है.

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